Als der Countdown von „10“ auf Null runtergezählt wird, konnten die ersten Gäste der ersten „DisTanz“-Party im Koserower Autokino sich kaum zurückhalten. Sie hupten und blinkten vor Freude und großer Erwartungshaltung mit ihren Autos, denn seit mittlerweile sieben Wochen gibt es in der Region keine Veranstaltungen mehr und jeder spürte den Drang nach abwechslungsreicher Musik in einem bunt illuminierten Autokino.

Die DJs Basti Retzlaff (r.) und André Hellmich sorgten mit Mundschutz für den richtigen Sound. Quelle: Hannes Ewert

Auch wenn die DJs an den Turntables alles geben, um die Leute zu unterhalten: mitgesungen und mitgewippt werden darf bei dieser Party nur im eigenen Auto. Über eine vorgegebene Frequenz verfolgen rund 160 Gäste die Musik der vier DJs. Mithilfe einer Kamera werden die DJ an die Leinwand projiziert.

Eine Woche Planung

Erst vor einer Woche beschloss Veranstalter André Hellmich aus der Nähe von Stralsund, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Sein Fazit am Sonntagmorgen: „Es war alles entspannt, die Gäste haben sich an die Abstandsregeln gehalten und alle waren zufrieden. Ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist“, sagt er. Selbst Polizei und Ordnungsamt waren zufrieden, dass die Abstandregeln eingehalten wurden.

Weitere Ausgabe nächste Woche

In Koserow auf der Insel Usedom fand am Samstag die erste Party des Jahres 2020 statt. Unter dem Motto "DisTanz" kamen mehr als 80 Autos samt Insassen, um auf Distanz zu feiern - jeder in seinem Auto. Quelle: Hannes

Gäste nahmen weite Wege auf sich

Die Autoparty hat sich in den sozialen Medien – auch außerhalb der Insel – schnell rumgesprochen. An der Vielfalt der Autonummernschilder konnte man erahnen, dass mit solchen Veranstaltungen in Corona-Zeiten der Nerv der Menschen getroffen worden ist. Die Autos kamen anhand der Nummernschilder zu urteilen aus Neubrandenburg, Grimmen, Greifswald, den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen sowie Stralsund.

Von Hannes Ewert