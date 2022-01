In dieser Woche hätte sich Mecklenburg-Vorpommern eigentlich auf der Weltausstellung „Expo“ in Dubai groß präsentiert. Eine 80-köpfige Delegation mit Vertretern aus Tourismus, Politik und Wirtschaft sollte dort das Land präsentieren. Omikron zerstörte alle Pläne. Die Strandkörbe von der Insel Usedom sind dennoch ein Hingucker in dem Wüstenstaat.