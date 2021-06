Trotz guter Zahlen: Corona hat Arbeitsmarkt in Vorpommern im Griff

Greifswald

Seit Pfingsten wurden in Mecklenburg-Vorpommern nach und nach immer weiter die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gelockert. Besonders für die Touristiker im Land konnte diese Entscheidung aus der Politik nicht schnell genug kommen. Auch in Vorpommern-Greifswald mit seiner Sonneninsel Usedom ist der Tourismus in den warmen Monaten ein unverzichtbares Rückgrat für die Wirtschaft.

Für den Arbeitsmarkt im Mai kamen die Öffnungen jedoch nicht schnell genug. Die Arbeitslosenquote verharrt mit 9,1 Prozent weiterhin auf dem Vormonatsniveau. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 10.461 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, immerhin 85 Personen beziehungsweise 0,8 Prozent weniger als im April.

Frühjahrsaufschwung verschiebt sich wegen Corona

Zum Vergleich: in den vergangenen zwei Jahren ging die Arbeitslosigkeit zwischen April und Mai um 600 und 465 Personen zurück. Dieser saisonale Effekt blieb in diesem Jahr aus oder wird, so die Hoffnung der Agentur für Arbeit, vertagt. Mit sinkenden Inzidenzwerten erwartet die Agentur eine Vielzahl an Lockerungen, die auf weitere Öffnungsperspektiven hoffen lassen. Die Unternehmer werden für den Neustart nach den Monaten im Lockdown auch frisches Personal benötigen. „Zunächst wird die Kurzarbeit sinken, da die Unternehmen in einem ersten Schritt ihre Beschäftigten wieder voll einsetzen werden“, so Klaus-Peter Köpcke, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Greifswald.

Genug Stellen waren bereits im Mai ausgeschrieben. Die Arbeitsagentur zählte über 2 500 freie Stellen. Oder anders: 2 500 Jobs, die Arbeitgeber im Kreis aktuell nicht besetzen können und für die es keine Fachkräfte gibt. Die meisten kommen dabei aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Insgesamt sind es hier 337. Weitere offene Stellen finden sich vor allem im verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und auch dem Gastgewerbe.

Kurzarbeit geht deutlich zurück

Grund für Optimismus gibt die vorläufige Entwicklung bei der Anmeldung der Kurzarbeit. Im Mai meldeten noch einmal 37 Unternehmen aus Vorpommern-Greifswald für 694 Beschäftigte neu beziehungsweise erneut Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur an.

Zahlen zur Kurzarbeit, die nicht nur gemeldet, sondern auch realisiert worden ist, gibt es aus dem Januar. Zu Beginn des Jahres haben 1 388 Betriebe für 8 865 Beschäftigte Kurzarbeitergeld abgerechnet. Das waren 10,6 Prozent aller Unternehmen im Kreis. Im April 2020, zu Beginn von Lockdown und Krise, waren es 15,4 Prozent der Unternehmen. Das entspricht fast 2 000 Betrieben.

Für den Monat November liegen die ersten detaillierten Zahlen zur Kurzarbeit vor. Diese geben zum Beispiel Auskunft über die Dauer der Kurzarbeit und die Höhe des durchschnittlichen Arbeitsausfalls. So waren 5.300 Beschäftigte aus 862 Betrieben von Kurzarbeit betroffen. Ihr durchschnittlicher Arbeitsausfall betrug 55 Prozent.

Nur in Pasewalk stieg die Arbeitslosigkeit an

In den fünf Geschäftsstellen des Kreises gab es fast überall eine, wenn auch eben nur leichte, aber doch positive Entwicklung der Arbeitslosenzahl. Nur im Bereich Pasewalk waren mehr Menschen ohne Arbeit als noch im April. In Greifswald und Wolgast lag die Quote mit 6,8 Prozent und 8,5 Prozent jeweils am niedrigsten.

Im repräsentativeren Vorjahresvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen jedoch flächendeckend. Insgesamt war die Agentur für Arbeit für 837 Personen weniger zuständig als noch im Mai des vergangenen Jahres.

Arbeitsagentur plant digitale Ausbildungsmesse

Weiterhin schwierig gestaltet sich der Kontakt zwischen potenziellen Auszubildenden und den Betrieben. Coronabedingt war es sowohl schwierig, Praktika durchzuführen, als auch Jobmessen zu organisieren. Deswegen will die Agentur für Arbeit am 16. Juni von 15 bis 18 Uhr zum ersten Mal die „Ausbildungsmesse@home“ ausrichten. „Unser Ziel ist es, mit der digitalen Ausbildungsmesse einen unkomplizierten Kontakt und digitalen Dialog zwischen jungen Leuten und Ausbildungsverantwortlichen in den Unternehmen zu ermöglichen“, so Köpcke. Digital können die Jugendlichen auf der Internetplattform www.webmessen.de ausbildende Unternehmen aus der Region, Institutionen sowie Fach- und Hochschulen kennenlernen.

Von Philipp Schulz