Zarnitz/Schalense

„Vor einer Woche hab’ ich sie zu ersten Mal luschern sehen und jetzt gucken sie schon recht weit raus aus ihrem Kasten“, erklärt René Würfel. Der Hohenseer von der Jagen am Peenestrom GbR staunt, wie rasant die jungen Turmfalken seit ihrem Schlupf vor etwa drei Wochen schon herangewachsen sind.

An Würfels Seite agieren die Biologen Dr. Daniel Holte und Simon Piro aus Greifswald. Die beiden Fachleute sind im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV mit Sitz in Güstrow nach Zarnitz gekommen, um die jungen Raubvögel zu beringen. Dicht gedrängt hockt die Brut im Nistkasten am Giebel des zum Melkzentrum der Peeneland Agrar GmbH Hohendorf gehörenden Kuhstalls und harrt der Dinge, die da von unten kommen. Im Korb des von René Würfel gesteuerten Teleskopladers nähern sich ihnen die Biologen.

Ringe und Zangen liegen griffbereit

Ein geübter Griff ist notwendig, damit sich sowohl der Vogel als auch der Beringer während der kurzen Prozedur nicht verletzen. Quelle: Tom Schröter

Und dann geht alles sehr schnell. Mit geübtem Griff werden die Jungvögel in einen Eimer umgeladen. „Es sind fünf Stück und ein unbefruchtetes Ei“, verkündet Simon Piro, während sich der Transportkorb schon wieder zur ebenen Erde hinabsenkt, wo Ringe und Zangen bereit liegen. Mit geübtem Griff bekommt jedes Falkenjunge seinen Ring verpasst. „Darauf stehen eine individuelle Nummer und die Schriftzüge ,Vogelwarte Hiddensee’ und ,Germania’“, erläutert Dr. Holte. „Vielleicht“, so hofft der Fachmann, „werden die Vögel ja später irgendwo wieder gefunden.“

Mit zufriedener Miene verfolgt René Würfel die Szenerie. Vor vier Jahren hat er an den Peeneland-Stützpunkten in Buggenhagen, Buggow, Schalense und Zarnitz Nistkästen für Turmfalken und Schleiereulen angebracht. „Während wir bei den Eulen bisher nur einen Brutversuch hatten, waren die Nisthilfen der Falken in jedem Jahr besetzt“, berichtet der 42-Jährige. Insgesamt 37 Jungvögel hätten bislang beringt werden können.

Reichlich Nager in Feld und Flur

Die hiesige Küstenregion ist für die Turmfalken offenbar ein idealer Lebensraum: „Wir haben hier am Peenestrom eine offene Landschaft, ein gutes Nahrungsangebot und viele Solitärgehölze, die den Falken als Ansitz dienen“, so Würfel. Unter den Nisthilfen verstreut liegende Gewölle zeigen an, dass die Vögel bevorzugt nach Mäusen jagen. Da die Nager in großer Zahl vorkommen, stört es ihre gefiederten Widersacher auch nicht, dass sich ihre Jagdreviere überschneiden. Auch spräche die hohe Reproduktionsrate für gute äußere Bedingungen: „Aktuell zählen wir fast überall sechs Jungvögel pro Brut, was sehr gut ist. Die Falken profitieren von einem guten Mäusejahr“, meint Piro.

Die verwendeten Ringe tragen eine individuelle Nummer, sowie die Schriftzüge "Vogelwarte Hiddensee" und "Germania" Quelle: Tom Schröter

Ein Abstecher nach Schalense gibt dem Fachmann recht. In dem Nistkasten am Bergeraum-Giebel stoßen er und sein Kollege wiederum auf sechs Turmfalken-Junge, denen sie gleichsam jeweils einen Metallring verpassen. Hingegen sei die Schleiereulen-Population im starken Winter vor ein paar Jahren stark dezimiert worden, sagt René Würfel. „Die Eulen fanden damals kaum noch Mäuse, weil diese sich unter dem Schnee aufhielten. Und Feldscheunen und andere geeignete Gebäude, die die Eulen früher auch im Winter von Ungeziefer frei hielten, gibt es heute kaum noch.“

Andere Raubvögel kämen mit dem natürlichen Umfeld wesentlich besser klar. So seien unter anderem Seeadler, Roter Milan, Bussarde, Wiesen- und Rohrweihe sowie Sperber und Habicht regelmäßig bei uns anzutreffen.

Für mehrere 1000 Euro Fallen angeschafft

Die Jagen am Peenestrom GbR, die etwa 4500 Hektar Fläche auf dem Festlandgürtel parallel zum Peenestrom jagdlich betreut, setze sich – neben der traditionellen Jagd zum Beispiel auf Schalenwild – auch dafür ein, die Tierwelt im Ganzen zu erhalten und hier und da regulierend einzugreifen, so Würfel. Um Wiesenbrüter, wie etwa die Lerche, den Kiebitz und das selten gewordene Rebhuhn zu unterstützen, würden Fuchs, Dachs und Marderhund in den betreffenden Biotopen gezielt bejagt; auch mit speziellen Fallen. „Die Natur hier in unserer Region ist unser wertvollster Schatz“, betont René Würfel. „Den dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.“

