Diese Nachricht ist scharf: In der Usedomer Inselmühle wird ab sofort auch Tutower Senf produziert. Damit kommt diese Neuigkeit genau zur richtigen Jahreszeit und dürfte vor allem jene freuen, für die der Kult-Senf früher bei keiner Grill-Party fehlen durfte. Die Gläser stapeln sich bereits im Verkaufsraum, der Anfang April – so die Hoffnung von Betriebsleiter Torsten Peters – nach der Corona-Beschränkung wieder geöffnet werden soll. Ein Glas mit 230 Gramm soll zum Preis von 3,50 Euro angeboten werden. Geschmack: Mittelscharf mit Meerrettich.

Zustande gekommen ist die pommersche Senf-Übereinkunft nach einer werbewirksam bekannt gemachten Tutower-Senf-Abschluss-Party, die der Karnevalsverein der 1000 Einwohner zählenden Gemeinde im vergangenen September veranstaltet hat. Die scharfe Köstlichkeit gehörte zu den wenigen ostdeutschen Lebensmittelmarken, die es auch in anderen Bundesländern in die Regale geschafft hatten.

So war der Senf bis zum Schluss in den 340 Netto-Märkten mit dem Scottie-Maskottchen gelistet. Der Senf war zuletzt mit den Peeneland-Konserven wie Sauerkraut, Gewürzgurken, Apfelmus und Rotkohl nicht mehr in Tutow, sondern in der Reuterstadt Stavenhagen produziert worden. Er hat sich allerdings nicht behaupten können, 2020 wurde die Produktion endgültig eingestellt. Nach dem Rügener Badejungen schien damit ein weiteres Kult-Lebensmittel aus MV für immer verschwunden zu sein.

Original-Rezept war im Kopf gespeichert

Tutows Bürgermeister Roland Heiden (CDU) erinnert sich noch wie heute an das erste Gespräch mit den Verantwortlichen der Usedomer Inselmühle. „Wir haben schon vorher überlegt, wo unser Senf weiter produziert werden könnte und sind hier in der Inselstadt auf offene Ohren gestoßen. Wir haben natürlich Hurra geschrien! Marianna Gerstmann, eine unserer Kolleginnen, hatte zum Glück das Original-Rezept noch im Kopf“, berichtet er.

Um ganz sicher zu gehen, haben die Tutower Einwohner vier verschiedene Proben zum Kosten bekommen, für die sie Punkte vergeben haben. „Und so ist der neue alte Tutower Senf wieder ins Glas gekommen“, freut sich der Bürgermeister.

Produkt als „Pommern-Senf“ im Verkauf

Dass der in Usedom produzierte Senf unter dem Namen „Pommern-Senf“ firmiert, geht für Heiden in Ordnung, zumal auf jedem Etikett hinzugefügt wird, dass das Produkt nach Original Tutower Rezept hergestellt wird. „Wichtig ist doch, dass wir wieder ein Produkt aus Pommern auf den Markt bringen!“

Dennoch: Obwohl die Inselmühle nun ganz offiziell ihren (Tutower) Senf dazugegeben hat, machen die Corona-Beschränkungen auch dem kleinen Usedomer Unternehmen zu schaffen. „Vor allem die damit verbundene Schließung des Shops und des Cafés haben negativ zu Buche geschlagen“, erklärt Betriebsleiter Torsten Peters. Der Pandemie zuzuschreiben sei auch eine seit August überfällige Maschinen-Lieferung aus Österreich.

„Usedomer Leichtmatrose“ als Souvenir

Der Betriebsleiter der Usedomer Inselmühle, Torsten Peters, neben einer der alten Maschinen aus der langjährigen Usedomer Mühlengeschichte, die im Eingangsbereich ausgestellt und durch Fotos und andere Zeitzeugnisse ergänzt werden sollen. Quelle: Ingrid Nadler

„Wir hoffen natürlich darauf, dass die Insel möglichst bald wieder von Urlaubern besucht wird, weil dieser Kundenkreis seit Wiedereröffnung der restaurierten Mühle im Herzen der Stadt Usedom wesentlich zum Erfolg beigetragen hat“, so der Betriebsleiter. Einen Teil der 18 Mitarbeiter habe er im Januar wegen der fehlenden Gäste in Kurzarbeit schicken müssen.

Dennoch spricht Peters von einer Kreativ-Phase. „Wir bieten neben eigenen Raps- und Leinölen künftig auch Rauchöle, Öle mit gerösteten Samen, eigenen Essig und demnächst auch Ketchup an.“ Als Usedom-Souvenir sicher bestens geeignet, empfehlen sich kleine Likör-Fläschchen, die unter den Slogans „Usedom im Glas“ und „Usedomer Leichtmatrose“ im Shop der Inselmühle zu haben sind.

