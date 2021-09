Greifswald

Die Ergebnisse der U18-Landtagswahl in Vorpommern-Greifswald sorgen in MV für Unmut. 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Wahlkreis Vorpommern-Greifswald V, der die Städte Pasewalk und Strasburg und die Ämter Löcknitz-Penkun und Uecker-Randow-Tal umfasst, stimmten für die rechtsextreme NPD. Im gesamten Landkreis gingen etwa zehn Prozent der Stimmen an die NPD, die bei der vergangenen Landtagswahl mit weniger als fünf Prozent den Sprung ins Parlament verpasst hatte.

Was steckt hinter der Wahlentscheidung der Kinder und Jugendlichen und wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?

NPD stärkste Kraft in Wahlkreis Vorpommern-Greifswald V

Klar ist, das Stimmergebnis ist eine Ausnahme in MV. In keinem anderen Wahlkreis stimmten so viele Jugendliche für die NPD. Insgesamt nahmen an der Landtagswahl 1310 Kinder und Jugendliche teil, wobei die SPD Gewinnerin der Wahl mit 20,5 Prozent der Stimmen ist. An der U18-Bundestagswahl beteiligten sich 1409 Kinder und Jugendliche aus MV. Hier wurden die Grünen mit 17,7 Prozent stärkste Kraft.

Im kritischen Wahlkreis Vorpommern-Greifswald V haben 86 Kinder und Jugendliche an der Landtagswahl teilgenommen, 17 von ihnen wählten die NPD, die somit stärkste Kraft wurde.

„Die Ergebnisse der U18-Landtagswahl sind ein Weckruf“

Tino Nicolai, jugendpolitischer Koordinator und Sprecher des Stadt- und Kreisjugendrings, sieht die Ergebnisse der U18-Landtagswahl als einen Weckruf. Es spiegele das stärker rechtsextrem ausgeprägte Wahlverhalten in Vorpommern im Vergleich zu anderen Landkreisen: „Meiner Erfahrung aus den vergangenen Kinder- und Jugendwahlen in MV nach kommen rechtsextreme Gedanken auch bei jungen Menschen vor. Diese sind aber noch nicht so verfestigt. Wir haben es schon in den 1990er Jahren gesehen, dass rechtsextreme Positionen Teil der Jugend-Protestkultur wurden. Außerdem sind rechtsextreme Strukturen in Vorpommern schon lange erkennbar.“

Es sei nun Aufgabe der Jugendzentren und -clubs, die Ergebnisse der Wahl zu besprechen und gemeinsam mit den Jugendlichen auszuwerten. „Wir betreiben keinen Aktionismus. Es geht vielmehr darum, das Potenzial für zukünftige demokratiefördernde Projekte zu realisieren. Wir müssen dranbleiben und nicht warten, bis die nächste Wahl ist“, resümiert Nicolai.

Ergebnisse sollten nicht überinterpretiert werden

Der Greifswalder Politikwissenschaftler Ricardo Kaufer ordnet die Wahlergebnisse ein: „Eine Wahl, bei der 87 Kinder mitgemacht haben, ist nur bezogen auf die jeweilige Schule beziehungsweise die Gruppe der Befragten aussagekräftig. Eine Übertragung auf die Gesamtheit der U18-Wählerinnen und -wähler in MV ist nicht zulässig.“

Die Ergebnisse sollten nicht überinterpretiert werden. Ob bei Kommunal- und Landtagswahlen die identischen Zustimmungswerte erzielt würden, müsse bezweifelt werden. Die NPD habe in der Gesamtbevölkerung an Zustimmung verloren, weshalb besonders hohe Zustimmungsraten bei U18-Wählerinnen und -wählern unwahrscheinlich seien.

Bundesweite U18-Wahlen

Am 17. September fand bundesweit die U18-Wahl statt. In ganz Deutschland wurden 2000 Wahllokale angemeldet, damit Kinder und Jugendliche symbolisch zeigen konnten, wie sie kurz vor der Wahl am kommenden Sonntag abstimmen würden. Bei der U18-Wahl galten die gleichen Wahlgrundsätze wie bei der Landtags- und Bundestagswahl. Insgesamt gab es 40 Wahllokale in MV und sieben im Landkreis Vorpommern-Greifswald – vor allem in Schulen und Jugendzentren.

Von Leoni Gau