Schmollensee

Der Brand eines Triebwagens der Usedomer Bäderbahn (UBB) am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr durchkreuzte den morgendlichen Fahrplan der Inselbahn. Wie UBB-Geschäftsführer Jörgen Boße auf Nachfrage sagte, sei der Brand im Antriebssegment, dem sogenannten PowerPack des Triebwagens, ausgebrochen, als der in Richtung Wolgast verkehrende Zug den Haltepunkt Schmollensee erreicht hatte.

Nach Information des UBB-Chefs wurden die 20 im Zug befindlichen Reisenden evakuiert. Personen seien wegen des Unglücks nicht zu Schaden gekommen. Der Bahnverkehr sei etwa ab 8 Uhr wieder fahrplanmäßig erfolgt.

Der beschädigte Triebwagen sei nicht mehr einsatzbereit gewesen und am Vormittag mit einer anderen Triebwageneinheit in die Werkstatt nach Heringsdorf geschleppt worden. „Dort muss nun untersucht werden, welche Ursache der Brand hatte“, so Boße. Es handelt sich nicht um das erste Brandereignis dieser Art bei der UBB auf der Insel. Bereits im Jahr 2003, so bestätigte der Geschäftsführer, stand kurz vor Wolgast-Mahlzow ebenfalls das PowerPack eines Triebwagens in Flammen.

Tom Schröter