UTG-Chef: „Die Insel Usedom ist ohne ihre Urlauber nicht vollkommen“

Die Tourismusbranche erlebt gerade eine der schwersten Krisen der vergangenen Jahrzehnte. An der kompletten Küste sind die Strände verwaist, die Touristen dürfen das Land (noch) nicht betreten und stufenweise soll die Branche wieder hochgefahren werden. Seit Oktober 2018 ist Michael Steuer Chef der Usedom Tourismus GmbH und eigentlich dafür zuständig, für die Insel zu werben.

Die Sonne strahlt, es herrschen frühlingshafte Temperaturen und keine Touristen sind da. Das muss unheimlich weh tun. Was geht ihnen durch den Kopf?

Es ist ein Drama. Der Urlaub gilt als eines der schönsten Tage im Jahr und die Voraussetzungen sind perfekt. Die derzeitige Lage ist total bizarr. Was mir durch den Kopf geht? Ich kann der aktuellen Situation –also dieser Ruhe auf der Insel – nichts abgewinnen. Es gibt Leute, und das steht auch immer wieder in den sozialen Netzwerken, die das toll finden. Ich kann das nicht genießen, wenn ich keinen Menschen treffe. Die Insel ist nicht vollkommen ohne ihre Urlauber. Die Touristen gehören zu Usedom wie die Milch zum Kaffee. Das trifft mich sehr schwer und viele Betriebe, die bis zur Existenz bedroht sind. Das Unfaire bei der Sache ist, dass wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Für viele Leute ist das schwierig nachzuvollziehen.

Konnten Sie schon mit vielen Hoteliers und anderen Touristikern über die Lage sprechen?

Gerade Freizeitanbieter, die in der Region ein Alleinstellungsmerkmal haben –zum Beispiel die Segeltouren mit der Weißen Düne oder auch Insel Safari – bereichern die Insel ungemein. Das sind tolle Erlebnisse und dass diese jetzt schwer zu kämpfen haben, ist schade. Ich kann nur hoffen, dass die in Aussicht gestellten finanziellen Hilfen schnell greifen. Das ist ein Anstoß, aber es geht nicht weit genug. Mein Wunsch ist ein eigenständiges Konjunkturprogramm für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern.

Was heißt das?

M-V hat eine hohe Bedeutung im Bereich des Tourismus. Jeder fünfte Beschäftigte arbeitet hier im Tourismus und er trägt zwölf Prozent zur Bruttowertschöpfung bei. Es ist ein immens wichtiger Wirtschaftszweig. Auf Usedom ist es noch deutlicher: Wenn der Tourismus ausbleibt, dann gehen hier die Lichter aus. Das ging aus dem Partnertag Anfang des Jahres hervor. Dass wir acht Wochen später genau vor dieser Situation stehen, hätte niemand für möglich gehalten. Jetzt erfahren wir die Folgen am eigenen Leib. Umso wichtiger ist es, dass so eine Branche besondere Hilfsmaßnahmen benötigt, um wieder Fahrt aufzunehmen. Der Tourismus wurde in der Corona-Krise als erstes heruntergefahren und wird als letztes wieder hochgefahren. Es braucht ein eigenständiges Programm, um wieder hochzufahren. Noch was: M-V erreicht in vielen Statistiken nur den letzten Platz. Der Tourismus ist die einzige Branche, in der wir ganz vorne mitspielen. Man darf es nicht zulassen, dass diese Vorzeigebranche in existenzielle Not gerät.

Wann haben wir hier wieder normalen touristischen Betrieb?

Wer glaubte, dass der Tourismus bis Mai wieder hochgefahren ist, war naiv. Das war vorhersehbar, dass ein Wiedereinstieg nur schrittweise erfolgen kann. Das hängt alles mit der Zu- und Abnahme der deutschlandweiten Infektionszahlen zusammen. Die Zahlen unterliegen so vielen Einflüssen. Diese Entwicklung der Zahlen dem Tourismus zuzuschreiben, halte ich für falsch.

Warum?

Es gibt viele Einflussfaktoren. Zum Beispiel gehören die Schulen mit dazu. Jetzt gibt es die ersten Lockerungen im Einzelhandel und anderen Gewerben. Die Ursachen können also nicht im Tourismus gesucht werden. Ich möchte vorbeugen, dass sich gar keine Zusammenhänge stellen werden, um die Tourismusbranche zu schädigen.

Mit welcher Aktion könnte die Insel Usedom nach der Corona-Zeit glänzen?

Aktuell betreiben wir die Sehnsuchtskampagne. Die Touristen dürfen nicht auf die Insel, aber die Menschen haben die Sehnsucht nach Wasser, Strand, Sonne und der Natur. Mit den sozialen Onlinemedien und Newslettern sind wir mit der Community im Austausch und versuchen so mit emotionalen Bildern die Urlauber anzusprechen. Wir wollen damit die Vorfreude auf die Insel Usedom wecken. Diese Kampagne läuft seit drei Wochen und ist unter dem Hashtag #usedomwartetaufeuch zu finden. Es gab 550 Beiträge, 70 000 Interaktionen und eine Reichweite von 1,5 Millionen Nutzern. Ich freue mich, dass nicht nur die UTG, sondern viele Partner auf der Insel sich mit dieser Aktion verbinden. Für die Zeit danach haben wir uns schon etwas einfallen lassen. Was es ist, verraten wir noch nicht.

Wie sieht die Arbeitssituation bei der UTG aus?

Alle Mitarbeiter sind in verschiedenen persönlichen Situationen und wir mussten erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kurzarbeit beantragt werden kann –zum Beispiel der Abbau von Resturlaub und Überstunden sowie der gezielte Aufbau von Minusstunden. Als absehbar war, dass es im Tourismus nach dem 20. April zu keinen Lockerungen kommt, haben wir für April Kurzarbeit angesagt. Auch ich persönlich verzichte auf Gehalt. Wir sind ein Team und da möchte sich die Geschäftsführung nicht rausnehmen.

Wie erleben Sie privat die Corona-Krise?

Eigentlich wollten wir die Familie in Sachsen besuchen, gerade jetzt mit unserer neun Monate alten Tochter. Das wäre das erste Osterfest mit der Familie gewesen. Es ist ausgefallen. Trotzdem: Uns geht es auf der Insel gut. Ein Großteil der Menschen würde gerne mit uns tauschen. Sie würden lieber hier den Tag verbringen als in Großstädten. Ich würde die Schönheit der Insel gerne mit anderen Leuten teilen. Dann fühlt man sich selbst glücklicher als Tourismus-Chef.

Was denken Sie über die Leute, die bei Autos mit ortsfremden Kennzeichen die Reifen zerstechen oder Autos anspucken?

Ich bin in sehr großer Sorge über die Bilder, die von M-V, aber zuletzt auch über die Insel Usedom nach außen abgestrahlt werden. Wir haben sehr strenge Regeln, dafür haben wir auch die niedrigste Infektionsrate. In Zeiten von Corona haben wir uns durch diese Regeln sehr abgekapselt. Und durch diese Fremdenfeindlichkeit, die man gegenüber eigenen Mitbürgern sehen konnte (weil sie ein ortsfremdes Nummernschild haben), wird kein schönes Bild erzeugt. Das verurteile ich auf das Schärfste. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass sich einige Leute selbst dazu legitimieren, andere Leute zu denunzieren, Leute zu bespucken, mit Steinen auf Autos zu werfen oder auch die Reifen zu zerstechen. Wir erleiden dadurch einen echten Imageschaden. Es gab viel Negativpresse –auch im Raum Berlin. Damit haben wir viel Vertrauen verspielt. Ein positives Image wieder aufzubauen, ist ein langer Prozess. Die Zerstörung von Vertrauen geht ganz schnell –das ist wie in einer Beziehung.

Ich bedauere auch die Berichterstattung in den Medien, die bei solchen Dingen die Kameras draufhalten und solche Meldungen verfassen. Die Verursacher, die nur einen minimalen Teil der Bevölkerung darstellen, bekommen dadurch eine riesige Aufmerksamkeit. Man denkt, dass dies für viele auf Usedom gilt. Den Leuten, die so etwas machen, fehlen ein paar Gehirnzellen. Die haben nicht begriffen, welche Bedeutung der Tourismus für die Insel hat. Ich finde es unmenschlich, wie man seinen Mitmenschen –die sehr wahrscheinlich auch im Tourismus arbeiten –durch solche Rufschädigung schadet.

