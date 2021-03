Über Berlin und London nach Usedom: Annika Nitschmann aus Zinnowitz

Trassenheide

Berlin-London-Greifswald-Usedom – so könnte man den beruflichen Weg von Annika Nitschmann beschreiben. Die 26-Jährige ist in der Trassenheider Kurverwaltung die Ansprechpartnerin für alle kulturellen Veranstaltungen. Gebürtig stammt sie aus Berlin, machte dort ihr Abitur und ging ein Jahr in die britische Metropole. Von London ging es nach Greifswald an die Uni, wo sie zwei Semester Englisch und Wirtschaft studierte.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2014 kam sie nach Usedom, um in der Trassenheider „Seeklause“ die Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit zu absolvieren. Seit 2018 gehört die Zinnowitzerin nun zum Team der Kurverwaltung. Ihr Lieblingsreiseland ist Italien. „Ich mag besonders den Gardasee“, sagt sie. Im vergangenen Jahr ging es in die Berge – mit ihrem Freund und dem VW Bus. In diesem Jahr planen die beiden Norwegen. Annika Nitschmann ist ein Fan der britischen Synthiepop-Band „Hurts“. Sie hatte bereits Tickets für zwei Konzerte in den nächsten Tagen – in Berlin und Amsterdam. Verschoben.

Von Henrik Nitzsche