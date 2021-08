Über Polen geschleust: Polizei schnappt 14 Migranten in Vorpommern

Plöwen

Bei einem Großeinsatz mit Hubschrauber und Spürhunden hat die Polizei bei Plöwen im Kreis Vorpommern-Greifswald 14 illegal eingeschleuste Frauen und Männer aufgespürt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte, hatten sich die zehn Erwachsenen und vier Jugendlichen zunächst in einem hohen Maisfeld versteckt und dann in Gruppen aufgeteilt.

Anwohner hätten am Mittwochabend zwei Fahrzeuge an der Grenze zu Polen gesehen, aus denen eine größere Gruppe Menschen ausgestiegen sei. Sie alarmierten die Behörden. Die Fahrzeuge, die die Migranten nach Deutschland gebracht haben sollen, waren beim Eintreffen der Beamten bereits weg. Mehrere Polizeitrupps durchkämmten die Region und fanden an drei Stellen die Gesuchten, die demnach aus dem Irak und dem Iran kommen. In einem Fall waren es zwei Frauen und acht Männer, die sich in einem Waldstück zu Boden geduckt hatten und von einem Fährtenhund entdeckt wurden.

Die genauen Umstände der Großschleusung würden nun in Vernehmungen geklärt, sagte der Sprecher. Eine Schleuseraktion in dieser Größenordnung habe man in den letzten 20 Jahren dort nicht gehabt.

