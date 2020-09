Überfall auf Getränketaxi in Greifswald: Zwei junge Männer festgenommen

Greifswald

Nach dem Überfall auf ein Getränketaxi in Greifswald sind zwei junge Männer festgenommen worden. Gegen die polizeibekannten 18 und 16 Jahre alten mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Darüber hinaus wird ein weitere 16-Jähriger beschuldigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen gegen ihn laufen noch.

Fahrer mit pistolenähnlichen Gegenstand bedroht

Drei maskierte Männer hatten in der Nacht zu Mittwoch den Fahrer des Getränketaxis ausgeraubt und eine Kellnergeldbörse mit einem dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben bedrohten sie ihn kurz nach Mitternacht während seiner Arbeit auf einem Parkplatz im Ostseeviertel mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Bei einer Durchsuchung des Zimmers des 18-Jährigen in der elterlichen Wohnung wurden die mutmaßliche Tatwaffe sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Hinweise und Befragungen brachten die Polizei auf die Spur der mutmaßlichen Täter.

Anzeige

Mutmaßliche Täter bereits vorbestraft

Bereits vor einigen Monaten war der 18-Jährige zu einer Bewährungsstrafe wegen mehrerer Delikte verurteilt worden. Aufgrund der Schwere der Tat sowie bestehender Fluchtgefahr sei Haftbefehl erlassen worden, so die Stralsunder Staatsanwaltschaft. Auch gegen den 16-Jährigen lag bereits eine zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe vor. Beide Männer sitzen seit Donnerstag in der JVA Neustrelitz ein.

Weitere OZ+ Artikel

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03834-5400 entgegen.

Von Martina Rathke