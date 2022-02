Überflutete DRK-Kita „Anne Frank“: 2500 Euro Belohnung für Hinweise

Wolgast

Nachdem in der Silvesternacht Unbekannte in die DRK-Kita „Anne Frank“ in der Pestalozzistraße in Wolgast eingebrochen waren, hat die Staatsanwaltschaft Stralsund eine Belohnung von 2500 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Die Einbrecher haben durch das Aufdrehen von Duschen mehrere Räume unter Wasser gesetzt und ein Schaden von mehr als 100 000 Euro verursacht.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Einbruch in die Kita im Tatzeitraum vom 27. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 machen und Hinweise liefern können, die zur Ergreifung der Täter führen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder persönlich an das Polizeirevier in Wolgast zu wenden. Die Dienststelle ist telefonisch rund um die Uhr unter 03836 / 252 224 erreichbar.

Von OZ