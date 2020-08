Überholversuch endet im Feld: Motorradunfall auf B110

Zirchow

Am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr ist es auf der B110 bei Zirchow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Ein 55-jähriger befuhr mit seinem PKW die B110 aus Richtung polnischer Grenze kommend in Richtung Zirchow. Hinter diesem fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto. Kurz vor der Ortschaft Zirchow setzte der hintere Fahrer zum Überholen an. Hinter diesem überholenden zweiten Auto fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad. Laut Polizei übersah er den Überholversuch und setzte gleichzeitig an, um das vor ihm fahrende Auto zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Wagen zu vermeiden, fuhr der Motoradfahrer nach links von der Fahrbahn ab auf ein Feld, wo er dann stürzte.

Motorradfahrer leicht verletzt

Hierbei zog sich der Mann eine Verletzung am Arm zu, weswegen er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ambulanter Behandlung konnt er es aber bereits wieder verlassen. Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die beiden Autos blieben unbeschädigt.

Von RND