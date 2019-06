Ückeritz

„Außer Spesen nichts gewesen.“ So könnte man die konstituierende Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend in Ückeritz betiteln. Rund 40 Gäste und Abgeordnete fanden sich am Abend vor dem Haus des Gastes ein, standen aber ewig vor verschlossener Tür. Der Grund: Bürgermeister Axel Kindler (Wählergemeinschaft „Für unseren Lebensraum Ückeritz“) sagte die Sitzung nur wenige Minuten vor dem eigentlichen Termin aus persönlichen Gründen ab. Ein Bekannter hatte akute, familiäre Probleme. „Ich schaffe es zeitlich nicht mehr“, sagte er am Telefon zu Südamts-Mitarbeiter Sven Wellnitz kurz vor der Sitzung.

Da die konstituierende Sitzung nicht ohne den gewählten Bürgermeister stattfinden kann, musste sie abgesagt werden. Sowohl die verbliebenen Gemeindevertreter als auch die zahlreichen Zuschauer – und davon gibt es in Ückeritz in der Regel jede Menge – traten letztlich unverrichteter Dinge wieder ihren Heimweg an. Nachfrageversuche bei Bürgermeister Axel Kindler liefen am Freitag ins Leere. „Ich sage dazu nichts mehr“, antwortete er auf die Frage nach dem Grund seines Fehlens und legte den Telefonhörer auf.

Immerhin bereiteten sich acht ehrenamtliche Abgeordnete auf die Sitzung vor und zahlreiche Einwohner wollten in ihrer Freizeit der Sitzung beiwohnen. Der Verwaltungschef des Süd-Amtes, René Bergmann, erlebte diese Situation zum ersten Mal in seinem Berufsleben. „Dass eine Sitzung aufgrund der nicht vorhandenen Beschlussfähigkeit mal abgesagt werden muss, kann im äußersten Fall vorkommen. Aber die konstituierende Sitzung ist die wichtigste Sitzung nach der Wahl. Da muss jeder da sein, der die Wahl angenommen hat“, sagt er. Es hätte auch niemand anderes als Bürgermeister Kindler die Sitzung leiten können, da noch kein stellvertretender Bürgermeister in der Gemeinde nominiert wurde. „Hätte er am Nachmittag schon gewusst, dass die Sitzung ausfällt, hätte man die Nachricht über die sozialen Netzwerke verteilen können. So kam jeder umsonst dorthin.“

Bereits am Donnerstagmittag kündigte Axel Kindler gegenüber dem Südamt an, dass er wegen eines Notfalls im Umfeld seines Bekannten womöglich nicht da sein könne. Allerdings hat die Geschichte Geschmäckle: Kindler als ehrenamtlicher Bürgermeister – ein Posten, den er mit aller Macht angestrebt hat – ist mit seinen Entscheidungen dem Wohl der Gemeinde verpflichtet. Der Bekannte ist ebenfalls Gemeindevertreter der Wählergemeinschaft „Für unseren Lebensraum Vorpommern“, die insgesamt drei Stimmen hat. Da er definitiv wegen des Notfalls nicht anwesend sein konnte, hätten bei der Besetzung der gemeindlichen Fachausschüsse und der Entsendung eines Vertreters in den Amtsausschuss mit Kindler nur noch zwei „Lebensraum“-Abgeordnete abstimmen können, während die aus anderen Wählergemeinschaften stammenden Abgeordneten alle vollzählig anwesend waren.

Kindler will wie gesagt zum Donnerstagabend nichts sagen. Fakt ist, dass er in den sechseinhalb Stunden von 13 bis 19.30 Uhr durchaus wieder in der Gemeinde hätte sein können, auch wenn er seit kurzem bei Fahrten auf fremde Hilfe oder den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen ist, um Termine im Rahmen seines Bürgermeisteramtes wahrzunehmen. Ende März wurde ihm der Führerschein abgenommen, da er sein Auto am Ückeritzer Bahnhof mehrere hundert Meter fuhr, obwohl er reichlich Alkohol getrunken hatte. Die Alkoholkonzentration im Blut lag bei 1,95 Promille. Im Gespräch mit der OZ beteuerte er damals, dass er gerne die Zeit zurückdrehen würde. Er wollte sein Auto „nur“ von einem kostenpflichtigen Platz auf einen kostenlosen Platz in der Nähe stellen. Gestellt hat ihn allerdings die Polizei.

Nun wurde ein neuer Sitzungstermin vom Amt Usedom Süd anberaumt: Der 4. Juli. Derzeit finden in allen Gemeinden der Insel Usedom die konstituierenden Sitzungen statt. „Wir haben beinahe jeden Tag abendliche Sitzungen, manchmal sogar zwei“, so Amtschef René Bergmann. Er hofft, dass in zwei Wochen alle Beteiligten in Ückeritz anwesend sind.

Hannes Ewert