Ückeritz

Sie haben Thüringer Wurst mitgebracht und Aromatique, einen echten Neudietendorfer Kräuterlikör. Das tun sie immer. Seit 45 Jahren. Schließlich reisen Annelies und Heinz Meyer zu Freunden. „Wenn ich über die Zecheriner Brücke fahre, stellt sich ein zweites Heimatgefühl bei mir ein“, sagt der 90-Jährige.

1975 waren die Weimarer das erste Mal zu Gast bei Familie Guddat in Ückeritz – sie sind geblieben, bis heute. „Eigentlich sind wir ja schon seit 50 Jahren der Insel treu, nur waren wir vorher bei den Eltern unserer Gastgeber“, sagt Annelies Meyer und erinnert sich an eine besondere Begegnung. Sie standen mit Manfred und Ingrid Guddat vor der Baugrube im Ückeritzer Ackerweg und haben einen Schnaps getrunken. Zwei Jahre später wurde Einzug in Guddats Heim und Meyers Ferienwohnung gefeiert.

Durch Bürgermeister nach Ückeritz gekommen

Dass die Familie aus der thüringischen Kulturstadt überhaupt nach Usedom gekommen ist, hat sie dem früheren Ückeritzer und Bansiner Bürgermeister Gerhard Loth zu verdanken, der schon verstorben ist. Urlaubsquartiere zu bekommen, war zu DDR-Zeiten nicht so einfach. Gut, dass Heinz Meyer früher im Rat des Kreises, 21 Jahre Bürgermeister, Dezernent für Gesundheit und Soziales und Vize-Landrat war. Das Netzwerk zu Kommunal- und Landespolitikern funktionierte. „1975 schrieb ich viele Bürgermeister an, ob sie für meine Familie einen Ferienplatz haben. Gerhard Loth hat als Erster geantwortet.“

Und dem Bernsteinbad so eine der treuesten Urlauberfamilie beschert. Klar, dass sich Kurdirektor Toni Schulz nicht nehmen ließ, den Ückeritz-Fans aus der Goethestadt mit kleinen Geschenken zu danken. „Solch treue Gäste zu haben, ist schon etwas Besonderes. Im vergangenen Jahr haben wir 125 Jahre Ostseebad gefeiert. Da fehlt nicht viel“, meint Schulz mit Blick auf das Alter des Gastes.

Höhepunkte waren Bansiner Tanzturniere

Mit 90 sitzt er immer noch am Steuer seines Opels, um die Insel zu erkunden. Das haben sie früher auch gemacht. Da war es ein Skoda und die Straßen waren viel leerer. Ihren Strandkorb mieten sie noch immer, Kulturveranstaltungen stehen auch noch auf dem Programm. Das hat sich in 45 Jahren kaum geändert. Zu DDR-Zeiten waren es Konzerte in der Benzer Kirche oder das Internationale Tanzturnier im Bansiner „Meeresstrand“, heute interessieren sie sich für die Ückeritzer Künstlerschaft oder sind bei Lesungen dabei. Annelies Meyer war leitende Bibliothekarin in ihrer Heimatstadt.

Das Foto entstand Anfang der 80er Jahre in Ückeritz: Manfred und Ingrid Guddat, Gundula und Daniel mit Vater Heinz Meyer und Mario, Sohn der Familie Guddat (v.r.). Quelle: privat

Sie haben den Wandel des Ortes miterlebt – von einer ruhigen Promenade, die inzwischen mit vielen kleinen Ständen bebaut ist. „Ich fand es früher gemütlicher. Es ist aber ein Fortschritt für die Gewerbetreibenden und die Gäste. Entscheidend war für uns immer, dass sich Ückeritz die Natürlichkeit erhalten hat“, meint die 82-jährige Weimarerin, die besonders den Hafen Stagnieß mag. Da kann ihr Mann eine Geschichte erzählen: „Das war früher ein großer Schrottplatz. Da habe ich mir einen Auspuff für meinen Skoda geholt. Es hat gepasst und funktioniert.“

Zwei Schlangen in der Kaufhalle

Und noch mehr Erinnerungen kommen hoch. „Wenn ich an die Konsum-Kaufhalle denke. Da gab es zwei Schlangen, eine für Einheimische, eine für Urlauber. Mitunter kam es da zu Geschimpfe.“ Streit mit den Gasteltern habe es nie gegeben. Es ist ja Familie, wie Manfred Guddat sagt. „Es ist immer, als ob Mutti und Vati kämen“, so der 74-jährige Ückeritzer.

Auch 2021? Die Meyers haben noch nicht gebucht. Die sechsstündige Autofahrt – ohne Stau – sei mittlerweile zu anstrengend. Diesmal hat der Sohn die Weimarer gebracht. „Vielleicht chauffiert er uns auch im nächsten Jahr wieder“, so Annelies Meyer.

Die Gastgeber aus dem Ackerweg würde es freuen. „Wenn die Meyers kommen, ist Festtag“, sagt Manfred Guddat. Und sicherlich haben sie dann auch wieder Thüringer Wurst und einen Kräuterlikör im Gepäck.

Von Henrik Nitzsche