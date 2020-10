Ückeritz

Am Donnerstagvormittag kam es auf der B 111 auf Höhe der Einfahrt zum Forsthaus Neu Pudagla zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Insassen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 72-jähriger Fahrer sowie seine 70-jährige Beifahrerin aus Bansin kommend in Richtung Ückeritz mit einem Transporter unterwegs, als sie links von der Fahrbahn abkamen.

Vermutlich aus gesundheitlichen Problemen konnte der 72-Jährige die Spur gegen 9.30 Uhr nicht mehr halten und streifte einen entgegenkommenden Lastwagen, ehe er frontal in die A-Klasse einer 85 Jahre alten Frau krachte. Alle drei Personen wurden trotz der Wucht des Aufpralls nur leicht verletzt und kamen in die Krankenhäuser nach Wolgast und Greifswald. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Straße halbseitig, kurzzeitig aber auch voll gesperrt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Ückeritz waren auch die Kameraden aus Pudagla vor Ort, um unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Von Hannes Ewert