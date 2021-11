In der Gemeinde Ückeritz gibt es unter den Gemeindevertretern seit mehreren Wochen großen Streit darüber, ob dem jetzigen Kurdirektor Toni Schulz gekündigt werden soll. Am Dienstag wurde hinter verschlossenen Türen über den Widerspruch des Bürgermeisters gegen die Kündigung debattiert. So wurde entschieden.