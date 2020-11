Ückeritz

Der Disput um ein großes Bauvorhaben an der Usedomer Küste nimmt weiter an Schärfe zu. Der in Vorpommern bekannte Sportmediziner Dr. Volker Worm wirft Projektentwickler Peter Esser, Inhaber zweier Autohäuser in der Region, vor, bei der Errichtung einer neuen Eigenheimsiedlung in Ückeritz vollendete Tatsachen zu schaffen, obwohl eine Normenkontrollklage gegen das Wohngebiet vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald läuft. Worm selbst hat sie im Mai eingereicht.

Auf dem 20 000 Quadratmeter großen Grundstück werkeln derzeit fleißig Bauarbeiter, der Lärm von Baufahrzeugen ist zu hören: „Die Taktik ist doch klar. Es wird jetzt alles fertig gemacht und vorbereitet – und wenn das Gericht dann doch Beanstandungen hat, wird gesagt: ‚Oh jetzt sind wir schon so weit, wir setzen den Bau fort und heilen das Problem anders‘“, schätzt Kläger Worm ein.

30 neue Wohneinheiten sind geplant. Quelle: Benjamin Barz

Er hat selbst ein Haus in Nähe des neuen Wohngebietes. Der Greifswalder, der auf Usedom aufwuchs, nutzt es als Zweitwohnsitz. Worm moniert, dass im Genehmigungsverfahren für das Projekt gegen Umweltauflagen verstoßen wurde, Schutzmaßnahmen für dort ansässige Zauneidechsen und Feldlerchen nicht rechtzeitig eingeleitet wurden. Er will zudem, dass das Greifswalder Gericht prüft, ob es rechtlich zulässig war, dass jahrzehntelang als Ackerland genutzte Flächen in Bauland umgewidmet wurden.

Investor Esser: Alles ist sauber

Peter Esser, der das Projekt gemeinsam mit seiner Ehefrau vorantreibt – Petra Esser ist nach einigen Zukäufen nun die Eigentümerin aller nötigen Grundstücke – weist die Vorwürfe von Volker Worm zurück. „Wir sind durch ein langes Genehmigungsverfahren gegangen. Über 40 Träger öffentlicher Belange waren beteiligt und wir haben eine Baugenehmigung bekommen. Alles ist sauber.“

Der Unternehmer bestätigt, dass er das Wohngebiet inzwischen nahezu komplett erschlossen habe: „Ende November werden wir damit durch sein. Die Erschließungsstraße ist fertig, ebenso die Parzellierung für die Grundstücke, auch die Versorgungsleitungen liegen an.“

Gericht wird erst 2021 entscheiden

Über die Normenkontrollklage werde das Oberverwaltungsgericht aber erst 2021 entscheiden, sagt Behördensprecher Kai Danter auf OZ-Nachfrage. Warum trotzdem schon gebaut wird, beantwortet Peter Esser so: „Die Klage von Herrn Worm hat nach dem umfangreichen Verfahren, das wir durchlaufen haben, doch keine Chance auf Erfolg. Wäre es anders, hätten wir doch längst einen Baustopp bekommen.“

Projektentwickler: Haben Käufer für alle 14 Einfamilienhäuser

Esser verweist zudem darauf, dass es großen Bedarf für seine Eigenheime in der Region gebe. Insgesamt 30 Wohneinheiten darf er in dem Gebiet schaffen, so hat es die Gemeindevertretung mehrheitlich abgesegnet. „Für alle 14 Einfamilienhäuser haben wir Interessenten. Junge Familien von der Insel und Leute, die nach Usedom zurückkehren. Lehrer, Ärzte, Banker“, versichert der Projektentwickler. Mit der Vermarktung der vier „Stadtvillen“, in denen es je vier Wohnungen geben solle, habe er noch nicht begonnen.

Bekannte Autohändler-Familie in Vorpommern: Peter Esser (Mitte) hier auf einem älteren Foto mit seinen Söhnen Michael und Andreas (l.). Quelle: Steffen Adler

„Wir ersticken doch schon in Verkehr“

Worm und ein „Bündnis Ückeritzer Bürger“, etwa zwei Dutzend Anwohner aus der Umgebung bezweifeln, dass es hier tatsächlich um Wohnraum für Menschen aus der Region geht: „In Wahrheit sind das doch Investitionsobjekte“, wirft er den Initiatoren vor. Er sein grundsätzlich gegen neue große Bauprojekte auf Usedom: „Die Insel hat genug. Wir ersticken doch schon im Verkehr“, kritisiert er.

Auch Axel Kindler, Bürgermeister von Ückeritz, ist dem Projekt gegenüber skeptisch: „Ich bin nicht gegen neuen Wohnraum für Einheimische – ganz im Gegenteil“, betont das parteilose Gemeindeoberhaupt. Aber neue Häuser sollten von „innen heraus“ entstehen – zum Beispiel in Baulücken der Seebäder. „Landnahme für große Wohngebiete wollen wir doch eigentlich nicht mehr“, sagt Kindler.

Auch er sieht Kritikpunkte bei dem Projekt: So sei der Flächennutzungsplan zunächst ohne seine Zustimmung vom zuständigen Amt Usedom-Süd veröffentlicht worden. Auch die Schutzmauer für die bedrohten Lurche sei von den Investoren zu spät aufgebaut worden, erst nach Baustart für die Erschließung.

„Nie Unterlagen für Grundstückstausch gesehen“

Auch für einen vom Amt unterstützten Grundstückstausch des Investoren mit der Usedomer Bäderbahn, deren Flächen für die Zuwegung zum Baugebiet entscheidend waren, seien ihm nie Unterlagen vorgelegt worden. Zudem finde er ebenfalls nicht gut, wie weit der Bau trotz der laufenden Klage bereits gediehen sei: „Alles zusammen hat irgendwie ein Geschmäckle“, meint der Bürgermeister.

Peter Esser räumt ein, dass der Bau der Lurchmauer verspätet begonnen habe: „Aber das war nicht vorsätzlich und sobald wir Kenntnis davon hatten, haben wir die Maßnahme sofort umgesetzt.“ Den Grundstückstausch habe er mit Amt und UBB geregelt. Zudem habe er hohe Umweltausgleichsmaßnahmen realisiert, mehr als 100 000 Euro für den Naturschutz gezahlt und einen neuen Spielplatz für die Gemeinde gebaut.

„Wünsche mir mehr Fairness in der Debatte“

Er wünsche sich mehr Fairness in der Debatte. Es müsse doch noch erlaubt sein, Projekte umzusetzen, die im Einklang mit Recht und Gesetz stehen. „Das wird ein gutes Wohngebiet, das werden auch die Kritiker sehen“, meint Peter Esser. Volker Worm bezweifelt das.

2021 sollen die ersten 14 Häuser stehen Das geplante Wohngebiet verläuft direkt an Bahndamm und B 111 – zentral im Ostseebad Ückeritz gelegen. Die 20 000 Quadratmeter gehören Petra Esser, Ehefrau von Autohaus-Chef Peter Esser. Insgesamt sollen hier 30 Wohneinheiten entstehen. 14 Grundstücke verkaufen die Investoren an Interessenten; die dort geplanten 14 Einfamilienhäuser sollen 2021 fertig werden. Essers wollen zudem vier Stadtvillen selbst bauen und die insgesamt 16 Wohnungen darin vermarkten. Als Miet-, aber auch als Eigentumswohnungen. Für diese Immobilien ist die Fertigstellung voraussichtlich 2022 vorgesehen. Die Bodenpreise im neuen Wohngebiet liegen pro Quadratmeter bei fast 200 Euro.

Die Bauarbeiten für das neue Wohngebiet laufen trotz Klage: Parzellen, Versorgungsleitungen und Erschließungsstraße sind bereits fertig. Quelle: Alexander Loew

Von Alexander Loew