Ückeritz

Ihr habt den Schrank voll, aber nichts anzuziehen? Dann kommt zum Flohmarkt nur für Frauen. Hier findet Ihr Kleider, Blusen, Röcke, Schuhe , Taschen, Accessoires, Schmuck und viele schöne Dinge zum Selbermachen – eben alles, was Frauen so brauchen.

Die Idee hatte Manuela Labahn aus Ückeritz, die das Haus des Gastes mietete, und zwölf interessierte Frauen kamen dazu. „Ich kenne die Idee aus Großstädten. Dort läuft das gut. Hier bei uns war es auf alle Fälle ein erster Versuch“, so die Initiatorin während des Markttages am Sonnabend. Den weitesten Anmarsch hatte Monika Kroll aus Bad Doberan. Gerade vor dem Muttertag trauten sich auch einige Männer herein, noch etwas Passendes zu finden. „Das Kleid kenne ich doch, das hast Du vor zwei Jahren bei einer Reise getragen“, verriet Ute Finn aus Katschow.

Was ist eigentlich „ Mädelskram “?

Die jungen Frauen fachsimpelten unterdessen, was halt „ Mädelskram“ so alles bedeutet. Berit Rosenzweig hatte Bücher und Haushaltswaren dabei, Martina Helmer wurde viele Dekoartikel los und Ulrike Biedenweg hatte aus ihren Kleiderschrank viele schöne Kleider mitgebracht. Monika Lasar aus Trassenheide freute sich ihrerseits über ein neues Armband und Astrid Pantermehl erstand eine schicke Tasche. „Es war ein toller Tag; die Aktion wollen wir in bestimmten Abständen wiederholen. Schließlich wollen sich Frauen auch einmal untereinander treffen und erzählen und nebenbei auch nach Schnäppchen schauen“, so Manuela Labahn.

Gert Nitzsche