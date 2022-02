Ückeritz: Mit Schlafstrandkorb, schickem Kurplatz und neuen Toiletten in die Saison

Ückeritz

Im wohl waldreichsten Ostseebad auf Usedom hoffen die Verantwortlichen, dass sich schon bald ein langgehegter Wunsch von Einheimischen wie Touristen erfüllt. Es geht um die Neugestaltung des erheblich in die Jahre und daher auch etwas heruntergekommenen alten Kurplatzes. Viel wurde geredet, geplant und wieder verworfen, nun endlich erhält er eine parkähnliche Struktur.

Konzipiert dafür, dass sich hier unter anderem Besucher, denen der Weg zum Strand mal zu weit erscheint, zum Bummel begegnen und inmitten einer kleinen grünen Oase erholen können. Selbstverständlich erfolgt die Ausgestaltung des Parkes dafür auch barrierearm. „Wir sind bei der schrittweisen Abarbeitung des Planes. Einiges, beispielsweise in Sachen Strom, automatische Bewässerung und Wegeführung ist schon erledigt, anderes folgt in Kürze“, beschreibt Kurdirektor Toni Schulz (34) den Fortgang des den Ückeritzern seit jeher sehr am Herzen liegenden Projektes.

Rosenspaliere und ein Springbrunnen

Rosenspaliere, Rasenflächen und ein Springbrunnen werden das Areal noch komplettieren. Bis zur Saison soll das mit etwa 120 000 Euro veranschlagte Vorhaben einer multifunktionalen innerörtlichen Begegnungsstätte fertig sein. Hier werden dann auch kleinere Konzertformate und spezielle Veranstaltungen über die Bühne gehen. Die Vorfreude bei den Gastgebern ist groß.

Die insgesamt mit immerhin 30 Kollegen sehr starke Mannschaft von Kurdirektion, Haus des Gastes, Verwaltung, Campingplatz, Reinigung, Rezeption und Bauhof hat laut Schulz im vergangenen Jahr wieder bemerkenswerte Leistungen abgeliefert. Die reichen von der fortgeführten Sanierung des Sanitärkomplexes 2 über Baumpflege und Instandhaltung der Beleuchtung bis hin zur kompletten Bewirtschaftung des größten Insel-Campingplatzes.

Trotz komplizierter Folgen der Pandemieregelungen spricht Schulz von einem grundsoliden Wirtschaftsjahr 2021 und einem bemerkenswerten Überschuss im Haushalt, wodurch die Gemeinde Unterstützung erfahren könne. Der Holzbohlenweg am Hauptstrandabgang wurde erneuert, der Behindertenabgang erhielt eine neue Toilette und die Campingplatzstraße eine neue Decke. Trotz elf Prozent weniger Gäste im Vergleich zu 2019 war die Bilanz von 443 000 Übernachtungen eine gute, weil die Touristen, die kamen, länger blieben als zuvor und angenommen.

Automatisierte Nummernschilderkennung

Inzwischen gehen die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten des Sani-Komplexes 4 schon zügig voran; bis zum Saisonstart sollen sie abgeschlossen sein. Dann fehlt nur noch der Neubau des Sanitärtraktes 1, um in diesem heutzutage eminent wichtigen Servicebereich absolut top zu sein. Parallel dazu arbeiten die Ückeritzer nach der erfolgten Parzellierung auf dem Campingplatz an der Einführung der automatisierten Nummernschilderkennung an Gäste-Pkw. Beides in Kombination ist Zukunftsmusik, die schon in Kürze erklingen wird. Sie ermöglicht dann den Start in die Ära Ückeritzer Online-Buchbarkeit für Camper. Dem dienen auch die aktuellen Arbeiten zur Glasfaserverlegung für den Breitbandausbau des beliebten Urlauberareals.

Dort, wo die freundlichen Damen und Herren die meisten Anfragen potenzieller Urlauber annehmen, mutet es zurzeit ungewöhnlich still und sogar etwas verwaist an. Der Hintergrund: Die Tourist-Information im Haus des Gastes erhält frische Tapeten und Farben sowie zumindest teilweise eine neue Ausstattung. Künftig werden die reine Verwaltung und die Info räumlich getrennt. Auch hierfür hat das Team um Toni Schulz vieles an Eigenleistung umgesetzt.

750-Jahr-Feier schon zweimal verschoben

Die bevorstehende Hauptsaison planen die Ückeritzer, als ob es eine „ganz normale“ ohne größere Einschränkungen sein wird. Da die 750-Jahr-Feier von Ückeritz zum Leidwesen von Gastgebern und Gästen schon zweimal verschoben werden musste, soll das Jubiläum in diesem Sommer nun aber endlich richtig gefeiert werden. Allerdings anders, als zunächst vorgesehen. Als eine sommerliche Festwoche, beschreibt Schulz das Format. Von einer zünftigen Hafenparty bis zum Mittelaltermarkt reichen diverse Angebote. Übrigens gibt es noch ein weiteres, kleineres Jubiläum, auf das man miteinander anstoßen werde: Es lautet 25 Jahre Ückeritzer Kartoffelfest und soll die Gäste im Herbst erfreuen.

Der aktuelle Vorbuchungsstand spricht für die optimistische Vorausschau der Gastgeber im Bernsteinbad. Während der Campingplatz in den Sommermonaten schon beinahe so gut wie ausgebucht ist, hoffen Schulz und seine Mitstreiter, dass auch die Pensionen und privaten Ferienzimmer von der wiedererwachten und dann hoffentlich weitgehend einschränkungslosen Ostseereiselust vieler Gäste stark profitieren mögen.

Schlafen am Strand für 60 Euro

Dafür will das Bernsteinbad mit seinem wachsenden floralen Marketing und dem herbstlichen Lichterzauber im Wald noch mehr beisteuern. „Unserer Strategie, dass ein buntes Blütenmeer und zahlreiche farbenfrohe Lichter sich als anziehend erweisen und den Urlaubern ein Lächeln in die Gesichter zaubern, bleiben wir auch weiter treu. Wir werden diese optischen Reize schrittweise sogar noch weiter ausbauen“, so der Kurdirektor. Ein anderes Unikat des Seebades, der Schlafstrandkorb, ist übrigens ebenfalls eine Erfolgsgeschichte. Die Nachfrage, am Strand mit Blick auf die Ostsee zu nächtigen, ist schlechthin top, auch wenn 60 Euro dafür kein Pappenstiel sind.

Von Steffen Adler