Ückeritz

Ein 77 Jahre alter Rentner von der Insel Usedom muss sich seit Montagnachmittag wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch verantworten. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, wollte er in Ückeritz in sogenannten Angelteichen nach Fischen angeln. Als die gebuchte Zeit abgelaufen war, wollte er das Gelände nicht verlassen. Der Betreiber rief daraufhin die Polizei. „Als die eingesetzten Polizeibeamten die Personalien des Störers feststellen wollten, schlug dieser zunächst mit der Hand, dann mit der Angelrute nach ihnen“, heißt es von der Polizei.

Er leistete erheblichen Widerstand und musste erst zu Boden gebracht und anschließend gefesselt werden. „Dabei erlitt der Störer leichte Schürfwunden am Kopf und im Gesicht. Nach einer Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte der Angreifer aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden“, so die Polizei. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt. Alkohol war auf Nachfrage bei der Polizei wohl nicht im Spiel.

Hannes Ewert