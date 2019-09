Koserow

Am zurückliegenden Wochenende lieferte sich in der Inselmitte ein alkoholisierter Kraftfahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der polnische Staatsangehörige hatte 1,83 Promille intus. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Wie erst jetzt bekannt wurde, wollte eine Streife der gemeinsamen Diensteinheit ( Bundespolizei, Polizei und Zoll) in der Nacht von Freitag zu Samstag (gegen 2.15 Uhr) in Koserow einen Pkw Nissan kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die deutlichen Anhaltesignale der Beamten und setzte seine Fahrt in Richtung Zempin fort. Nachdem die Streife das Fahrzeug überholen konnte und erneut zum Anhalten aufforderte, wendete der 50-jährige Fahrzeugführer den Pkw und fuhr zurück in Richtung Koserow.

Auf Höhe des Bahnhofs ignorierte er eine zweite Streife. Versuche, den Kraftfahrer zu stoppen, schlugen fehl. Der Nissan-Fahrer entzog sich der Kontrolle und floh über die B 111 weiter in Richtung Ückeritz. Hier gelang es den Einsatzkräften den Wagen zu stoppen. Der Fahrer floh auf ein angrenzendes Feld. Nach etwa 60 Metern konnte er durch die Beamten gestellt werden.

Der Grund der Flucht war schnell klar. Der Fahrer war stark alkoholisiert. Nun muss er sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von Henrik Nitzsche