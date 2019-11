Ückeritz: Yared Dibaba schreibt Vorwort für Usedomer Schülerzeitung

Ückeritz

Nachdem bereits die ehemalige Bischöfin und Ratsvorsitzende der EKD, Margot Käßmann, Avitall Gerstetter ( Berlin), als Gastautorin für die Schülerzeitung der Ostseeschule als Autoren tätig waren, gelang der Redaktion jetzt ein besonderer Coup. Der ARD/NDR-Moderator, Sänger und Schauspieler Yared Dibaba hat für die neueste Ausgabe der „Ückeritzer Welle“ das Vorwort geschrieben –und das auf Plattdeutsch. Schulleiter Peter Biedenweg dazu: „Das Niederdeutsche haben wir in unserem neuen Schulprogramm verankert, damit sich die Schüler mit der Region eng verbunden fühlen.“ Ziel ist es, über alle Bildungsgänge die plattdeutsche Sprache nicht zu verlernen. Yared Dibaba sagte sofort zu und verknüpft sein Vorwort zugleich mit einem Preis für die beste Übersetzung, die in der nächsten Ausgabe des Magazins abgedruckt werden soll.

Seit 2019 gibt es einen Erlass des Kultusministeriums in Schwerin, das „Niederdeutsch an jeder Schule in Mecklenburg-Vorpommern zu verankern.“ Die Ostseeschule macht in der Schülerzeitschrift „Ückeritzer Welle“ den Anfang.

Von Rainer L. Hein