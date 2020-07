Ückeritz

Für den einen ist es ein „offener Brief“ an alle, für die anderen eine Stellungnahme im nichtöffentlichen Teil des Betriebsausschusses, als es um diskrete Personalangelegenheiten ging. Als würde er seine Einkaufsliste für das Wochenende vortragen, verlas Bürgermeister Axel Kindler (parteilos) in der vergangenen Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend in seinem Bericht einen Brief aus dem Eigenbetrieb an die Abgeordneten und Zuschauer.

Kurzes Fazit: Zwischen Angestellten des Ückeritzer Eigenbetriebes und einigen Gemeindevertretern im Ort rumort es wohl gewaltig. Die Rede ist von Misstrauen, keinem gesunden Betriebsklima und der Nichteinhaltung von Wahlversprechen. Nach dem Verlesen des Briefes war seine Aufgabe getan – der Brief landete ohne großen Redebedarf bei der Protokollantin des Amtes.

„Man warte nur auf Fehler“

In der Stellungnahme heißt es wörtlich, dass „durch permanentes Misstrauen sowie ständig offene, aber auch versteckte Kontrollen und Beobachtungen durch einzelne Ausschussmitglieder und Gemeindevertreter sich einige Mitarbeiter nicht mehr in der Lage fühlen, ihrer Arbeit mit voller Leistung nachzugehen. Selbst kreative Ideen zu entwickeln geschweige denn eigenständig zu arbeiten, ohne das Gefühl zu haben, man warte nur auf Fehler, sei nicht möglich.“

In dem Schriftstück heißt es außerdem, dass durch ständige Kontrollen und Herabwürdigung der Arbeitsleistung der Mitarbeiter des Eigenbetriebes das Betriebsklima nicht besonders prima ist. Durch das Personal wurde angeregt, diese Sachverhalte womöglich rechtlich prüfen zu lassen.

Zusammenarbeit ist gewünscht

Die OZ fragte bei Kurdirektor Toni Schulz nach, was es mit diesem Brief auf sich hat. Zunächst wollte er sich zu dieser Angelegenheit gar nicht äußern, denn dieses Schreiben ist Teil aus einem nichtöffentlichen Ausschuss. „Eines muss man sagen, dass das genannte Gremium ein beratender Ausschuss mit einer gewissen Kontrollfunktion ist. Die reine Kontrolle sollte allerdings nicht die komplette Aufgabe des Ausschusses sein“, sagt er. Bei einigen seiner Kollegen werden diese ständigen Beobachtungen nämlich als negativ aufgefasst.

Schulz hofft nicht, dass aus diesen Kontrollen, welche manche Mitarbeiter als Belastung ansehen, Krankheitsfälle werden. „Wir wollen mit dem Ausschuss zusammenarbeiten. Und einige Vertreter hatten bei der Wahl noch versprochen, dass die gemeinsam, miteinander und für den Ort arbeiten wollen – nicht gegen alles und jeden.“

Schulz hofft, dass jetzt mehr Ruhe reinkommt. „Klar, wollen die Kollegen kreative Ideen entwickeln oder mal etwas Neues ausprobieren und nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, damit sie keine Fehler machen.“

Zu wenig Zahlen- und Faktenmaterial

Eigenbetriebsausschuss-Vorsitzender Sebastian Brose moniert auf Nachfrage, dass sein Gremium nicht über genug Zahlen- und Faktenmaterial verfüge, um in allen Fällen mit dem Eigenbetrieb zusammenzuarbeiten. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich der Eigenbetrieb von uns nicht in die Karten gucken lassen will. Es geht nicht nur um die Zusammenarbeit, sondern auch um die Kontrolle der Arbeit“, sagt er.

Zum Pfingstfest monierte der Ausschuss unter anderem, dass das Erscheinungsbild des Ortes an einigen Stellen noch zu wünschen übrig lässt. Unter anderem wurde beanstandet, dass das Bücherschiff am Bahnhof mal gereinigt werden müsste. „Vielleicht wurden die Mitarbeiter des Bauhofes zu lange in der Kurzarbeit gehalten?“, sagt sich Brose.

Von Hannes Ewert