Sternenhimmel, Meeresrauschen, Sekt und Mondlicht – mehr Romantik geht doch kaum. Für Franziska und Robert Liebelt war diese Nacht eine besondere Erfahrung an einem besonderen Ort. Am Strand, in einem Strandkorb.

Diesen Traum können sich Urlauber nun im Ostseebad Ückeritz erfüllen. Die Gäste können in einem komfortablen Schlafstrandkorb oberhalb des Strandes direkt hinter der Düne die Nacht verbringen. Auf seinen 1,30 Metern Breite und 2,40 Metern Länge finden zwei Personen im Schlafstrandkorb bequem Platz. Während ein gemütliches Rückenkissen, ein kleiner Tisch und Stauraum für kleines Gepäck zur praktischen Ausstattung gehören, können sich die Gäste in ihre eigenen Bettdecken oder Schlafsäcke einkuscheln.

Trotz Meeresrauschen zur Ruhe gekommen

„Das war ein besonderes Gefühl. Man hört das Rauschen des Meeres und kommt dennoch zur Ruhe. Gegen 23 Uhr war es schon ziemlich frisch, doch im Korb wird es schnell warm. Wenn dann noch das Licht vom Mond auf dem Wasser reflektiert, dann ist das Erlebnis perfekt“, sagt Robert Liebelt. Die Münchener waren die ersten Übernachtungsgäste. Weil das Paar in diesem Jahr nicht im Ausland Urlaub machen wollte, sollte es die Ostsee sein. „Vor einer Woche buchten wir das Quartier in Ückeritz. In einem Blog haben wir gestöbert, was man am Meer so machen kann. Da sind wir auf den Schlafstrandkorb gestoßen“, sagt Robert Liebelt, der im Onlinemarketing beschäftigt ist.

Entlang der Ostsee gibt es mehrere dieser Angebote. „In Mecklenburg-Vorpommern nur in Prerow und bei uns in Ückeritz“, sagt Kurdirektor Toni Schulz. Auf den besonderen Korb ist er in Kiel aufmerksam geworden. In Schleswig-Holstein gebe es diese Angebote schon häufiger und länger.

5000 Euro für speziellen Korb

„Die Gäste suchen verstärkt nach speziellen Übernachtungsmöglichkeiten“, sagt Schulz, der den Korb eigentlich schon im Sommer eingeplant hatte. Die Kosten von 5000 Euro waren schon 2019 im Wirtschaftsplan. „Durch Corona hat sich die Auslieferung verzögert, so dass wir den Korb erst Ende August bekommen haben.“

Jetzt ist der Schlafplatz eingeweiht. Weil der Strandkorb mit einem wetterfesten Faltdach mit Sichtfenster ausgestattet ist, sind die Schlafgäste vor Wind, Sonne und Regen geschützt. Vor kleinen krabbelnden Mitbewohnern allerdings nicht. „Die paar Insekten haben gar nicht gestört“, sagt Robert Liebelt nach der Premiere.

Noch bis Ende September kann in Ückeritz in diesem Schlafstrandkorb übernachtet werden. Quelle: Uwe Bartelt

Sanitäre Anlagen stehen auf dem nahe gelegenen Naturcampingplatz „Am Strand“ zur Verfügung, wo die Gäste auch bei der Anreise einchecken können. In der Nähe des Schlafstrandkorbes können öffentliche Toiletten genutzt werden. Eine Übernachtung kostet ab 50 Euro. Bettdecken, Schlafsäcke und Kissen müssen die Gäste mitbringen.

„Wir bieten einen besonderen Service. Für zehn Euro pro Person kann ein Langschläfer-Frühstück ab 9.30 Uhr in einem benachbarten Café dazugebucht werden“, so Schulz, der noch bis Ende September das nächtliche Abenteuer am Strand anbieten will. Anfragen gebe es noch.

2021 soll der Strandkorb dann ganzjährig dort stehen. Für Schulz ist er ein wichtiges Marketinginstrument. „Wir vermarkten den Korb über den Campingplatz. Die Medienpräsenz macht uns regional und überregional interessanter.“

Info: www.ueckeritz.de

