Ückeritzer Bürgermeister Kindler legt Widerspruch gegen Beschluss ein

Ückeritz

Der Ückeritzer Bürgermeister Axel Kindler hat fristgerecht Widerspruch gegen eine Entscheidung seiner Gemeindevertretung beim Amt Usedom Süd und damit auch bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eingelegt.

Es handelt sich laut Südamtsleiter René Bergmann um einen Widerspruch zu einem Tagesordnungspunkt aus dem nichtöffentlichen Teil der vergangenen Sitzung am 26. Oktober. Inhaltlich darf sich Bergmann zu dem Widerspruch nicht äußern, da es im nichtöffentlichen Teil der Sitzung stattfand.

Bürgermeister hat das Recht, Widerspruch einzulegen

Es dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit aber um den Punkt „Personalangelegenheiten“ handeln, denn in diesem Punkt votierte die Mehrheit der anwesenden Gemeindevertreter dafür, Kurdirektor Toni Schulz zu entlassen.

Der Bürgermeister ist nach einem Beschluss seiner Gemeindevertreter immer am Zuge, den Entscheid in die Praxis umzusetzen. Er kann allerdings, so Amtsleiter Bergmann, innerhalb von zwei Wochen in Widerspruch gehen.

Gemeindemitarbeiter arbeiteten auf dem Privatgrundstück von Toni Schulz

Hintergrund der Kündigung soll unter anderem sein, dass Schulz Mitarbeiter des Bauhofes mit gemeindeeigener Technik auf seinem privaten Grundstück arbeiten lassen haben soll. Den Stein brachten aber schon vor mehreren Monaten Mitglieder des Betriebsausschusses ins Rollen, da sie als Kontrollorgan des Eigenbetriebes in wichtige Akten des Unternehmens schauen wollten.

Lange Zeit hatten sie nicht die Chance und erst mit viel Nachdruck durften sie in die Bücher schauen. Da fiel ihnen unter anderem auf, dass für die Arbeiten auf dem Hof von Toni Schulz keine Rechnung geschrieben wurde.

Gemeindevertreter könnten Dringlichkeitssitzung beantragen

Der Widerspruch wurde laut René Bergmann allen Gemeindevertretern zur Kenntnis gegeben. Diese könnten nun eine Dringlichkeitssitzung beantragen und hinter verschlossen Türen darüber entscheiden, ob dem Widerspruch stattgegeben wird oder nicht.

Sollte sich für den Widerspruch keine Mehrheit finden, könnte Kindler den Beschluss wieder beim Amt Usedom Süd beanstanden. „Zwei Mal kann ein Bürgermeister gegen einen Entscheid vorgehen – erst in Widerspruch gehen und dann beanstanden“, so Bergmann.

Widersprüche sind sehr selten

Ein Widerspruch kann eingelegt werden, wenn Rechtsverstöße bekannt sind oder das Wohl der Gemeinde gefährdet wird. Laut René Bergmann passiert solche ein Vorgang in seinem Amtsbereich sehr selten. „Ich kann als leitender Verwaltungsbeamter allerdings auch eingreifen, wenn Rechtsverstöße vorliegen“, erklärt er.

Von Hannes Ewert