Ückeritz

Relativ nüchtern verlief die erste Sitzung der Gemeindevertreter von Ückeritz am Dienstagabend ab. Neben der formellen Ernennung von Bürgermeister Axel Kindler („Für unseren Lebensraum Ückeritz“) wurden die Ausschüsse neu besetzt und die Geschäftsordnungen beschlossen. Gemeindevertreter Marco Biedenweg wurde zum ersten Stellvertreter von Kindler gewählt, danach reiht sich Astrid Pantermehl ein, die vor der Kommunalwahl um das Amt des Bürgermeisterpostens in Rennen ging, allerdings das Duell gegen Axel Kindler verlor.

Neu ist in der Ostseebadgemeinde unter anderem der Betriebsausschuss. Dieser wurde im für einige Zeit stillgelegt, jetzt aber zu neuem Leben erweckt. Dabei sind fünf Gemeindevertreter und vier sachkundige Einwohner. Das sind: Axel Kindler, Yvonne Voss, Thomas Krause, Astrid Pantermehl, Franz Wöllner, Romy Hennings, Sebastian Brose und Jörg Lewerenz. Sie sollen sich vor allem um touristische Belange des Ortes kümmern.

Neu ist in der Gemeindevertretung Ückeritz, dass ein Großteil der Abgeordneten ihre Einladungen zu den Sitzungen auf dem digitalen Weg per E-Mail erhalten. Nur Bürgermeister Axel Kindler sowie die Gemeindevertreter Hartmut Wolf und Walter Kannenberg möchten noch Post in ihrem Briefkasten haben. „An den Dingern klebt Blut aus der Dritten Welt“, sagte Kindler und hob vor versammelter Mannschaft sein Smartphone in die Höhe. Ein Raunen ging durch den Saal. Geplant ist auch die Anschaffung von Tablets für alle Gemeindevertreter. „Ziel ist, dass bald papierlos gearbeitet wird“, erklärt Südamts-Leiter René Bergmann. In Koserow und Wolgast werden die Methoden schon praktiziert. Ein entsprechender Beschluss wird in der nächsten Sitzung gefasst.

Kindler hofft in der neuen Amtsperiode auf einen fairen Umgang miteinander, auf konstruktive und lösungsorientierte Gespräche. Was er nicht möchte: Gerüchte, Anmaßungen und Verleumdungen im Ort.

Auch relevante Anregungen der Bürger, die in der wöchentlichen Bürgermeistersprechstunde an das Gemeindeoberhaupt herangetragen werden, sollen in das Gremium getragen werden.

Hannes Ewert