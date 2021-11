Ückeritzer Karnevalisten eröffnen die 59. Session der Vereinsgeschichte

Ückeritz

Das närrische Treiben in der Gemeinde Ückeritz wird seit Samstag komplett den Profis überlassen. Otto Witthans, der Präsident des Ückeritzer Karnevalklub nahm Bürgermeister Axel Kinder im Beisein von zahlreichen Vereinsmitgliedern, Einwohnern und Freunden des Vereins symbolisch den Rathausschlüssel ab.

Kindler hatte allerdings noch einen zweiten Schlüssel in der Tasche, welchen er dem Verein übergeben durfte. Es war der Schlüssel für den neuen Vereinsraum im Keller der alten Schule, welche frisch saniert wurde. Dort haben nun die Karnevalisten Platz, ihren Fundus aufzubauen und Vereinssitzungen abzuhalten. Noch ist dieser Raum relativ leer.

Bürgermeister Axel Kindler übergab KCÜ-Präsident Otto Witthans den Schlüssel für den Vereinsraum. Quelle: Hannes Ewert

Am Samstag wurde auch das Motto der diesjährigen Session verkündet. Es lautet: „Der KCÜ reist im Akkord, durch die Jahrzehnte von Ort zu Ort.“ Die Narren hoffen, dass sie am 17. und 18. Februar ihre große Sause in der Sporthalle des Ortes feiern können. Vieles hängt von den aktuellen Corona-Gegebenheiten ab. Derzeit wird allerdings so geplant, dass die Party steigen kann.

Von Hannes Ewert