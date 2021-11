Ückeritzer Schule lädt zum Tag der offenen Tür ein

Ückeritz

Künftige Fünftklässler aus den Grundschulen der Insel Usedom sind mit ihren Eltern und Interessenten zum Tag der offenen Tür in die Ostseeschule Ückeritz eingeladen. Dort haben sie die Möglichkeit, am Dienstag (30.11.) um 16, 17 und 18 Uhr oder am Mittwoch (1.12.) um 17, 18 und 19 Uhr die Räumlichkeiten der Schule kennenzulernen. Seit 2013 erscheint in der AG Junge Journalisten die Schülerzeitung „Ückeritzer Welle“. Diese Zeitung wurde schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Anmeldungen für eine passende Uhrzeit sind unter 038375/20935 oder schule-ueckeritz@gmx.de möglich. Es gilt die 3 G-Regel. Es besteht in der Schule die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.

Von OZ