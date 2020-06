Ückeritzer Sitzung mit unrühmlichem Ende

Ückeritz

Unrühmliches Ende nach zwei Stunden: Mit viel Lärm ging am Dienstagabend die Ückeritzer Gemeinderatssitzung zu Ende. Um 20.50 Uhr schaute Bürgermeister Axel Kindler auf die Uhr und kündigte an, dass für den letzten Punkt im öffentlichen Teil – der Einwohnerfragestunde – noch zehn Minuten übrig blieben. Er begründete das mit den Corona-Auflagen. Nach zwei Stunden müssten alle Personen die Sporthalle verlassen, „damit einmal richtig durchgelüftet werden kann.“

Den Schluss der Sitzung hatten die beiden Gemeindevertreter Franz Wöllner und Erwin Glanz gar nicht mehr mitbekommen, weil sie aus Protest den Saal schon verlassen hatten. Glanz hatte zuvor die Informationspolitik in der Gemeinde kritisiert. „Der Bürgermeister muss sich was einfallen lassen, wie er die Gemeindevertreter über laufende Vorgänge besser informiert“, so die Forderung von Glanz. Kindler wollte die Vorwürfe nicht weiter kommentieren.

Anzeige

Einwohnerfragestunde plötzlich beendet

Laut wurde es dann in der Einwohnerfragestunde. Im Zusammenhang mit dem B-Plan „Wohnbebauung an der Mühlenstraße“ und einem Umlegungsverfahren – seit über zehn Jahren beschäftigt das die Gemeindevertreter – musste Kindler dem Zinnowitzer Eckhard Ochotzki (besitzt dort ein Grundstück) zwei Ermahnungen aussprechen. Er hatte dem Bürgermeister eine Blockadehaltung vorgeworfen. „Er hat keine Frage gestellt, sondern ein Statement abgegeben. Das waren Hass, Hetze und persönliche Diffamierung“, sagt Kindler, der mitten im Wortgefecht mit Blick auf die Uhr die Sitzung und auch die Einwohnerfragestunde beendete.

Weitere OZ+ Artikel

Sehr zum Ärger vieler Ückeritzer, die vor der Sporthalle ausharrten, um nach der Pause ihre Fragen loszuwerden. Laut Kindler war der öffentliche Teil aber beendet. „Plötzlich waren wir ausgesperrt und standen vor der verschlossenen Tür. Die Einwohnerfragestunde wurde einfach abgewürgt“, beklagt sich Peter Esser.

Südamts-Verwaltungschef René Bergmann sieht keinen Rechtsverstoß: „Der Sitzungsleiter kann selbst festlegen, wie lange die Einwohnerfragestunde geht. Laut Hauptsatzung darf sie maximal bis zu 30 Minuten dauern.“

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche