Ückeritz

Auf dem Naturcampingplatz „Am Strand“ in Ückeritz wird noch bis zum 1. November jeweils donnerstags bis sonntags der Wald mit Lasershows in ein Farbenmeer verwandelt und so für alle Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

Ein Teil der Lichterwelt wird dabei komplett mit Bodennebel bedeckt, sodass die Schaulustigen gar nicht so recht wissen, ob sie den Boden berühren oder auf dem Nebel schweben.

Anzeige

Das spielerisch aufgesetzte Laserlabyrinth, soll die Menschen zum Staunen bringen. Vor allem sollte man vorsichtig sein. Denn wird ein Laserstrahl berührt, steht man für kurze Zeit in völliger Dunkelheit.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Mehrere Lichterspektakel und DDR-Kurzfilmklassiker

Alle 45 Minuten wird es eine zehnminütige Lasershow geben, sodass bis zum Ende des zweieinhalbstündigen Lichterspektakel drei Shows geboten werden. Als i-Tüpfelchen werden auf einer großen Leinwand DDR-Kurzfilmklassiker gezeigt, die die Zuschauer in die Vergangenheit mitnehmen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Eintrittskarten gibt es in der Kurverwaltung auf dem Naturcampingplatz „Am Strand“ und in ausgewählten Partnerbetrieben oder an der Abendkasse auf dem Naturcampingplatz „Am Strand“ im Ostseebad Ückeritz.

Eintritt: 7 € / 5 € mit Kurkarte

Von VS