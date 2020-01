Ückeritzer haben noch kein Shuttle-Bus für 2020 – die Zeit drängt 

Ückeritz

Die Zeit drängt: Die Gemeinde Ückeritz will bis zum 1. April den Shuttle-Verkehr im Ort wieder herstellen. Wie in der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend bekannt wurde, hat sich der bisherige Betreiber „RegioInfra“ zurückgezogen und den Vertrag mit der Gemeinde Ückeritz im Herbst vergangenen Jahres auslaufen lassen. Der Vertrag kam 2016 zustande und wurde ab 2018 zwei Mal jeweils für ein Jahr verlängert.

40 000 Fahrgäste pro Saison

Das Angebot erreichte in den vergangenen Jahren laut Kurverwaltung immer mehr Zuspruch. Im ersten Jahr (2016) waren es 29 000 Personen, die sich zwischen April und Oktober durch Ückeritz fahren ließen. „34000 Fahrgäste waren es im Jahr 2017, ein Jahr später sogar schon 40 000“, so Kurdirektor Toni Schulz. Einen kleinen Abschwung gab es im Vorjahr, als nur 36 000 Personen den Shuttle-Service nutzen. Das hing allerdings mit krankheitsbedingten Ausfällen beim Personal des Busunternehmers zusammen, betont er.

Am 24. Februar endet die Ausschreibung

Nun sucht die Gemeinde deutschlandweit ein Busunternehmen, welches die Fahrten zwischen Ostsee und Achterwasser in dieser Saison mit einem großen und einem kleinen Bus absichert. Die Fahrten sollen in der Hochsaison mindestens im 30-Minuten-Takt erfolgen. Insgesamt sind 16 Haltestellen innerhalb des Ortes zu bedienen. Wie Südamtsleiter René Bergmann mitteilt, bereitete seine Behörde am Mittwoch die Ausschreibung vor. „Die Frist endet am 24. Februar um 12 Uhr. Einen Tag später entscheidet die Gemeindevertretung über die Bewerbungen“, erklärt er. Wenn alles gut geht, kann der neue Betreiber seine Arbeit am 1. April aufnehmen. Der Vertrag soll drei Jahre gelten.

Kurdirektor favorisiert ÖPNV-Angebot

Kurdirektor Toni Schulz freut sich, dass sich die Gemeindevertreter generell einen Bus im Ort wünschen. Nun aber das kleine Wörtchen „Aber“. Er favorisiert jedoch eine Variante mit den Bussen der Usedomer Bäderbahn, um somit an das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs angeschlossen zu werden. „Man muss die Sache auch kaufmännisch betrachten. Bei der UBB haben wir ein Angebot, welches wir das komplette Jahr nutzen können – für fast den gleichen Preis erhalten wir das Shuttle, welches ’nur’ zwischen April und Oktober durch den Ort fährt“, erklärt er. Schulz sieht bei der Anbindung an den ÖPNV vor allem den Mehrwert für den Gast. „ Usedom möchte gerne eine Modellregion in Mecklenburg-Vorpommern werden. Eine Möglichkeit ist unter anderem, dass der Gast mit seiner Kurkarte alle Busse nutzen kann. Sollten wir da mitmachen, kann der Gast mit seiner Kurkarte kreuz und quer über die Insel fahren. Bei einer dreijährigen Vertragslaufzeit mit einem Shuttlebusanbieter ist das kontraproduktiv“, erklärt er.

Stau ein Argument der Gemeindevertreter

Ein Argument der Gemeindevertreter gegen den ÖPNV mit den Bussen der UBB war unter anderem, dass die Busse in den Sommermonaten im Stau stehen könnten. „In der Theorie sieht es so aus, dass die Busse der UBB aus den Kaiserbädern kommen und ihre Fahrt nach Ückeritz fortsetzen. Sie würden dann unter anderem den Kletterwald, den Hafen Stagnieß und Teile des Ortes ansteuern. Dann drehen sie um und fahren zurück in die Kaiserbäder. Den Stau wird man nie wirklich vermeiden können“, erklärt er. Amtsleiter Bergmann sagte, dass das Stauaufkommen im vergangenen Jahr sich relativ in Grenzen gehalten habe. „Nur an wirklichen Regentagen stand die Insel still. Bei schönem Wetter war gute Fahrt auf der Insel“, sagt er. Er selbst könne das Thema Verkehr kaum noch hören. „Seit vielen Jahren reden wir über das Thema“, sagt er.

Sollte die UBB den Zuschlag bekommen, muss die den Fahrplan noch bis Ende Februar beim Landkreis anmelden. „Das wird alles ziemlich eng Ende Februar“, so Schulz.

In den Kaiserbädern läuft das Busmodell sehr gut

In den Kaiserbädern läuft der Ortsverkehr nach Angaben von Kurdirektor Thomas Heilmann ausgesprochen gut. Seit August 2018 nutzten 680 000 Gäste das Angebot. Er würde es sich wünschen, dass sich viele Gemeinden auf der Insel am Netz des öffentlichen Personennahverkehrs beteiligen. „Nur so kommen wir dahin, dass wir als eine Einheit auf der Insel Usedom vertreten sind“, erklärt er.

