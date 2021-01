Ein Pkw-Fahrer nahm am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Bundesstraße 109/Kreisstraße 52 am Café 70 in der Nähe von Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einem Transporter die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand hoher Schaden.