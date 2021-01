Ueckermünde

Der Corona-Inzidenzwert in Ueckermünde ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist nach einem großen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim rasant angestiegen. Der Wert lag Freitagabend bei 817 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, bestätigt der Pressesprecher des Landkreises, Achim Froitzheim. Vor zwei Tagen betrug die Inzidenz noch 284.

Grund für den Anstieg ist ein Ausbruch im Seniorenpflege-Zentrum „Vitanas am Tierpark“. Von außen wirkt am Samstag alles ruhig, doch drinnen dürfte die Situation dramatisch sein. In dem Heim wurden 47 Bewohner und 18 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Die Leitung der Pflegeeinrichtung habe umgehend infizierte und nicht-infizierte Bewohner getrennt voneinander untergebracht.

Das Pflegeheim macht von außen einen ruhigen Eindruck. Quelle: Christopher Niemann

Senioren sollen sich über Weihnachten bei Verwandten angesteckt haben

Vermutlich hätten sich die Infizierten bei einem Besuch der Verwandten über Weihnachten und Silvester angesteckt, sagt Froitzheim. Warum das erst jetzt herauskommt und warum bei den Senioren nach dem Fest offenbar keine Tests gemacht wurden – unklar. Man solle sich an die Betreibergesellschaft in Berlin wenden.

Doch auch von dort gibt es keine weiteren Informationen. Auch das Pflegepersonal vor Ort will sich nicht äußern, die Leiterin des Heims war am Samstagnachmittag für Nachfragen nicht erreichbar.

