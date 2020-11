Karlsburg

Plötzliche Atemnot, Blässe, Schweißausbrüche, extrem hoher Blutdruck … Für Tino Volksdorf aus Ueckermünde ( Vorpommern-Greifswald) gehörten diese Probleme seit etwa zwei Jahren zum Alltag. „Auf Arbeit bin ich mehrmals umgekippt“, erinnert sich der heute 30-Jährige. Er ist als Endkontrolleur in einer Gießerei in der am Stettiner Haff gelegenen Stadt tätig. Akkordarbeit. Früher habe sie ihm nichts ausgemacht. Nachdenklich blinzelt der auf einer Parkbank des Klinikums Karlsburg bei Greifswald sitzende Mann in die Herbstsonne.

Defekte Aortenklappe durch Zufall entdeckt

Irgendwann halfen dann auch die verordneten Blutdruckmedikamente nicht mehr. Was der Ueckermünder nicht wissen konnte: Er litt an einem angeborenen Herzfehler. Alljährlich kommen bundesweit mehr als 6000 Kinder mit solchen Fehlbildungen zur Welt. Bei Volksdorf entdeckten die Ärzte mittels Ultraschall die defekte Aortenklappe. Sie schloss nicht mehr richtig. Ein Zufallsbefund.

Angeborene Herzdefekte Angeborene Herzfehler stellen die häufigste angeborene Fehlbildung dar. Pro Jahr kommen bundesweit mehr als 6000 Kinder mit solchen Fehlbildungen zur Welt. Dabei handelt es sich um kaum merkliche Defekte bis hin zu schweren Erkrankungen, die unbehandelt zum Tode führen. Mehr als 95 Prozent der Patienten erreichen heute das Erwachsenenalter. Zum Vergleich: Im Jahre 1940 lag die Überlebensrate der Kinder mit angeborenem Herzfehler bei 22 Prozent. Insgesamt leben aktuell bereits 300 000 Erwachsene mit angeborenem Herzfehler in Deutschland.

Gefäßwand kann einreißen

In der Folge bildete sich bei ihm über Jahre auch ein Aneurysma, eine Art Aussackung, im herznahen Bereich der Hauptschlagader, also der Aorta. „Der Körper hilft sich mitunter selbst und versucht, den Defekt auszugleichen. Deshalb geht es dem Betroffenen geraume Zeit gut. Er hat teilweise keine Beschwerden“, erläutert Dr. Alexander Kaminski. Der Direktor der Karlsburger Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie stellt klar: „Wenn sich das Blutgefäß allerdings immer mehr weitet, drohen Einrisse in der Gefäßwand. Bei einer Ruptur besteht Lebensgefahr, denn der Patient kann in kürzester Zeit verbluten.“

Der Leitende Oberarzt der Herzchirurgie des Klinikums Karlsburg, Dr. Knuth Ansorge, erläutert die mögliche Ausbildung von Aneurysmen, also von Ausbuchtungen, im Verlauf der Aorta – der Hauptschlagader des Menschen. Quelle: Christian Rödel

Spezialisten checken Patienten gemeinsam

Normalerweise beträgt der Durchmesser einer menschlichen Aorta 2,5 bis 3,5 Zentimeter. Als es im betreffenden Abschnitt bei Volksdorf direkt am Herzen zur Erweiterung und damit zur Schlussunfähigkeit der Auslassklappe kam, überwies ihn seine Kardiologin in Pasewalk ( Vorpommern-Greifswald), Dr. Christine Bahr, sofort nach Karlsburg. Das Aorten-Team von Dr. Kaminski checkt die Patienten und stimmt die Behandlungsschritte ab. Dazu gehören die Leitenden Oberärzte Dr. Knuth Ansorge und Dr. Jörg Maschek, die beide sowohl Herz- als auch Gefäßchirurgen sind.

Hilfe durch Gefäßstützen

„Häufig bilden sich Aneurysmen im Bauch- und im herznahen Bereich“, verdeutlicht Dr. Ansorge anhand einer grafischen Darstellung. Bei etwa fünf Prozent der Bevölkerung komme es aufgrund einer Erweiterung der Hauptschlagader zu einem stark erhöhten Risiko für einen lebensgefährlichen Gefäßeinriss, ergänzt Dr. Maschek. Während dann am Herzen oft eine große Operation notwendig ist, können die Ärzte in den herzferneren Bereichen mittels Gefäßstützen – sogenannten Stents – helfen.

„Ein- und Auslassventile“ Jeweils am Ein- und Ausgangder rechten und linken Herzkammer befinden sich die Herzklappen. Sie erfüllen die Funktion von Ein- und Auslassventilen. Sind die rechte und linke Hauptkammer gefüllt und beginnen zu kontrahieren, schließen sich die Klappen am Eingang der Herzkammern. Damit verhindert sie den Rückfluss des Blutes in den Vorhof. Der Druck in den Herzkammern steigt und führt zur Öffnung der Klappen zur Lungen- und Hauptschlagader, so dass das Blut in den Lungen- und Körperkreislauf abfließen kann. Mit 60 bis 90 Kontraktionen pro Minute pumpt das Herz laut Deutscher Herzstiftung rund 100 000 Mal pro Tag Blut in den Kreislauf des Menschen.

Dabei versuchen sie, große Eingriffe möglichst zu vermeiden, arbeiten mit kleinen Schnitten, um die Heilungsrisiken zu minimieren. Rund 50 derartige OPs entlang der gesamten Aorta werden jährlich in Karlsburg durchgeführt.

Der Leitende Oberarzt der Gefäßchirurgie des Klinikums Karlsburg, Dr. Jörg Maschek. Quelle: Christian Rödel

Herzklappe wurde rekonstruiert

„Als ich auf der Intensivstation aufgewacht bin, hatte ich sofort das Gefühl, besser Luft zu bekommen. Und wenn ich Glück habe, arbeitet die reparierte Herzklappe bis zum 60. Lebensjahr tadellos“. Volksdorf lächelt. Die Chirurgen hatten in einem dreistündigen Eingriff die Aortenklappe – das Auslassventil der linken Herzkammer – rekonstruiert und die geweiteten, herznahen Gefäßanteile stabilisiert. Dabei wird die Klappe wiederhergestellt, während bei einem Ersatz eine aus Metall oder Kunststoff bestehende Prothese zum Einsatz kommt.

Eine Rekonstruktion ist kompliziert. „Doch eine der Folgen des Klappenersatzes wäre gewesen, dass der junge Mann zeit seines Lebens Blutverdünner nehmen muss. Deshalb haben wir uns für diese Methode entschieden“, so Dr. Kaminski.

Herz-Lungen-Maschine übernimmt den Kreislauf

Die Chirurgen öffneten den Brustkorb über dem Brustbein und legten das Herz frei. Um die Herzklappe behandeln zu können, muss das Herz angehalten werden. Eine Herz-Lungen-Maschine übernimmt den Kreislauf, solange das Herz nicht schlägt. Während des Eingriffs befindet sich der Patient in Vollnarkose. Ist die Herzklappe wiederhergestellt – in Karlsburg arbeiteten die Mediziner unter anderem mit Gore-Tex-Fäden –, schlägt das Herz wieder selbstständig. Die OP-Wunden wurden sorgfältig vernäht. Das Ergebnis: Volksdorf ist bereits nach einer Woche wieder erstaunlich fit.

Tochter und Lebensgefährtin schmerzlich vermisst

Etwa drei bis vier Monate will er sich noch auskurieren. Dann möchte Volksdorf wieder Schritt für Schritt in der Gießerei einsteigen. „An die Nieren“ sei ihm gegangen, dass er aufgrund der Corona-Pandemie während des Klinikaufenthaltes keinen Besuch empfangen durfte. Seine einjährige Tochter Lia Jolien und Lebensgefährtin Lena Ferdinand haben ihm besonders gefehlt.

„Jetzt kann ich es kaum erwarten, dass mir die beiden die Wohnungstür öffnen.“ Mit schnellen Schritten begibt sich der Ueckermünder zum Haupteingang des Klinikums. Das Taxi wartet.

