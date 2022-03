Zinnowitz

Der Mann steckt noch immer voller Adrenalin. Ronald Müller (47), Busunternehmer von Müller-Tours und Fahrlehrer von der Insel Usedom, kann sich kaum bremsen, als er von seiner Teilnahme am ersten großen Ukraine-Hilfskonvoi vom vergangenen Wochenende berichtet. Zwei seiner Busse gehörten zum Fahrzeugtross aus MV, der dringend benötigte Hilfsgüter ins polnische Tarnów unweit der ukrainischen Grenze brachte.

Auf der Rückreise waren es dann Dutzende Flüchtlinge, die an Bord der Busse in das sichere Mecklenburg-Vorpommern mitreisten. „Es war tatsächlich ein Kraftakt“, sagt Müller, aber einer, der sich gelohnt habe und deshalb schon an den nächsten Wochenenden wiederholt werden solle. Auch, weil es eine Vielzahl von Unterstützern und Spendern sowie ein „unglaublich positives Echo in der Region und darüber hinaus ausgelöst hat“, so der Zinnowitzer.

Bettwäsche, Kleidung, Lebensmittel, Medikamente

Unter dem Slogan „Wir bewegen Hilfe“ wurden zunächst am Wolgaster Betriebshof an der Karriner Straße ungezählte Spenden verladen – von Bettwäsche und warmer Kleidung bis hin zu Lebensmitteln und in der Ukraine zunehmend fehlender Medizin. Das Ziel der rund 1100 Kilometer weiten Tour war die Stadt Tarnów im Osten der Woiwodschaft Kleinpolen im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet, wo örtliche Feuerwehrleute und freiwillige Helfer in einer dreistündigen Aktion gemeinsam mit den Norddeutschen die acht Busse und weitere Transporter entluden.

„Es war eine Plackerei, aber alles war hier super vorbereitet, inklusive Verpflegung und Unterkunft für uns Fahrer“, berichtet der Zinnowitzer, der das deutsch-polnische, unkomplizierte Miteinander in den höchsten Tönen lobt. Vieles musste dennoch improvisiert werden, insbesondere, was das Zusammentreffen mit den aus ihrer Heimat geflüchteten Ukrainern betraf. Ursprünglich angemeldete Personen waren nicht zu finden; dafür entschlossen sich andere zum Mitfahren. Dass das Bemühen darum, möglichst viele vom Krieg Vertriebene in Sicherheit zu bringen, dennoch gelang, spricht für die große Einsatzbereitschaft und Umsicht aller Beteiligten.

Viele Unterstützer und Sympathisanten

„Was wir gesehen und erlebt haben, waren Emotionen pur, so dass mir heute noch die richtigen Worte fehlen“, beschreibt Müller die übergroße Solidaritätsaktion. „Hinter uns standen allerdings unglaublich viele Mithelfer, Unterstützer und Sympathisanten, das war und ist faszinierend.“ Deshalb ist für ihn auch klar, dass Zinnowitzer Busse seines Unternehmens Müller-Tours nach einer kurzen Pause am übernächsten Wochenende wieder Richtung Ukraine aufbrechen werden, um Hilfsgüter zu transportieren und Geflüchtete in Sicherheit zu bringen. Gesammelt wird dafür auch fleißig Geld, um zum Beispiel den immer teurer werdenden Sprit bezahlen zu können. Schließlich sind die Männer im Konvoi allesamt ehrenamtlich unterwegs.

Etliche Tonnen Hilfsgüter wurden am vergangenen Wochenende an die Grenze zur Ukraine gebracht. Dort nahmen freiwillige Helfer die Fracht dankend in Empfang. Quelle: privat

Wie schwer es vielen Menschen aus dem Kriegsgebiet fällt, ihre Heimat zu verlassen, sei nicht zu übersehen gewesen und habe die Busfahrer sehr berührt. Hinzu komme, dass viele völlig erschöpft und ausgezehrt waren. Sich dann für eine Unterbringung in MV zu entscheiden, falle manchem nicht leicht, kennt doch in der Ukraine kaum jemand die Landkreise oder Städte im deutschen Nordosten. „Doch da die Zusammenarbeit mit den Kreis- und Stadtverwaltungen sehr gut funktioniert, konnten wir viele Absprachen treffen, Entscheidungen unterstützen und mit Dolmetscherhilfe auch erste, beruhigende Informationen über das aktuelle „Reiseziel“ der Flüchtlinge geben. Die 25 Insassen des Busses, den Ronald Müller lenkte, kamen beispielsweise zunächst in ein vorbereitetes Camp nach Ueckermünde, um sich erst einmal auszuschlafen und zur Ruhe zu kommen sowie seelsorgerliche Betreuung erhalten.

„Wir wissen jetzt, wie es funktioniert“

Für die nächsten Konvois in die Nähe des Kriegsgebietes bleibe einiges „nachzuschärfen und zu präzisieren“. Aber das sei kein Problem, findet der Zinnowitzer. „Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert, was geht und was nicht und was beachtet, straff organisiert und abgestimmt werden muss.“ Für große Angst sei kein Platz, meint er, schließlich funktioniere ein solcher Hilfskonvoi wie eine große Familie. Und für die nächsten Aktionen gebe es bereits eine Vielzahl interessierter Busfahrer, die als aktive Teilnehmer mitfahren möchten.

Die beteiligten privaten Busunternehmer arbeiten an einer eigenen Homepage, die rasch online gehen soll. Deren Name lautet: wirbewegenhilfe.de Wer sich mit Spenden verschiedenster Art beteiligen möchte, kann das gern tun. Eine zentrale Info-Telefonnummer lautet: 0173 / 68 58 171.

Von Steffen Adler