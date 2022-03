Die Gemeinden auf der Insel Usedom werden mit der Ankunft von ukrainischen Flüchtlingen vor eine große Herausforderung gestellt, denn der Wohnraum ist bekanntlich knapp auf der Ferieninsel. In Wolgast gibt es zwar mehr freie Wohnungen , aber dafür steht die Wolgaster Wohnungswirtschaft vor anderen Problemen.

In der Notunterkunft in Loitz wurden die Klassenzimmer der ehemaligen Grundschule für die Flüchtlinge eingerichtet. 13 Betten in einem Raum – das muss für die ersten Tage reichen. Quelle: Philipp Krüger