Aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, wurden am Mittwoch heftige Kämpfe gemeldet. Es gab zahlreiche Explosionen. Die Russen griffen mit Kampfhubschraubern an. Lolita wohnte vor einigen Wochen noch in der Stadt. Sie ging zur Schule, traf sich mit Freunden und hörte Musik – Alltag in der Millionen-Metropole im Osten des Landes.

All das ist vorbei. Große Teile der Stadt liegen in Schutt und Asche. Jetzt ist die 14-Jährige rund 2000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt – in Sicherheit. „Wir sind weg von Bomben und Todesangst“, wie Lolita sagt. Sie schmiegt sich an ihre Oma und schaut aufs Handy. Das ist ihr Kommunikationsmittel mit den neuen Gastgebern aus dem Inselnorden.

49 Flüchtlinge in Peenemünde untergebracht

Lolita hat mit ihrer Mama, Oma und den beiden Hunden eine Bleibe gefunden. Sie wohnen im Schullandheim Peenemünde, das beim Landkreis als Erste-Hilfe-Station gelistet ist. 49 Ukraine-Flüchtlinge sind hier gegenwärtig untergebracht. Vorrangig sind es Frauen und Kinder aus den Regionen Kiew und Charkiw.

Aus der Frage nach einem Bett sind 100 Betten geworden, die die Peenemünder dem Landkreis als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung stellen. „Unser Haus war im Winterschlaf. Wir waren dabei, zahlreiche Räume zu renovieren, als der Krieg begann“, sagt Geschäftsführerin Janette Adam. Ein Anruf der Karlshagenerin Kati Bartschies, deren ehemalige Angestellte einen Hilferuf aus Kiew sendete, brachte die Hilfswelle ins Rollen.

„Sie waren am Ende ihrer Kräfte“

Von einem auf den anderen Tag wurden die Zimmer hergerichtet, um Menschen, die vor einem Krieg flüchten, aufzunehmen. Mitte März standen die ersten zwölf vor der Tür – neun Frauen, drei Kinder. Der Mann von Kati Bartschies hatte sie mit Helfern von der Grenze nach Usedom gebracht. „Sie waren am Ende ihrer Kräfte nach einer Woche auf der Flucht. Sie sind mehrere Tage mit dem Zug kreuz und quer durch die Ukraine gefahren. Einige waren zu Fuß unterwegs und mussten nachts auf Bahnhöfen Schutz suchen“, erzählt Janette Adam, die von dem Tag an in den Hilfsmodus schaltete.

Janette Adam sortiert Sachen in der Kinder-Kleiderkammer. Quelle: Henrik Nitzsche

Lebensmittel, Hygieneartikel, Bekleidung – dank eines guten Netzwerkes trafen innerhalb kürzester Zeit viele Spenden ein. Unterstützung bekam sie von der Gemeinde, von Fanny Orpel (Nachbarschaftshilfe Karlshagen) oder von Kirsten Tober, Chefin des Jugend- und Vereinshauses Karlshagen. Zimmer wurden zu Lagerräumen. „Wir haben das Nötigste“, sagt Janette Adam und schließt die „Kleiderkammer“ auf. Berge von Kinderkleidung in allen Größen liegen bereit. „Dabei hat uns vor allem die Karlshagener Kita geholfen.“

Haare schneiden im Akkord

Stichwort Hilfe: Die gab es auch von der Trassenheider Ärztin Andrea Klare. „Sie kam sofort ins Schullandheim und brachte Medikamente sowie Verbandsmaterial mit“, erzählt Janette Adam. Fahrräder spendierte das Wolgaster Restaurant „Onkel Bens“. Und mit Doreen Schröer kam am Mittwoch eine Friseurmeisterin aus Usedom ins Haus, die kostenlos die Haare frisierte. Und bei der Übersetzung für so manchen Schmunzler sorgte: Statt „Dem Jungen die Haare kurz schneiden“ spuckte der Übersetzer „Das Küken schön kurz halten“ aus.

Frisierte im Akkord: Doreen Schröer aus Usedom widmet sich der 14-jährigen Daryna aus Tschernihiw, nördlich von Kiew. Quelle: Henrik Nitzsche

Zwei Tage würden die Geflüchteten brauchen, um nicht nur körperlich anzukommen. „Sie duschen zuerst, gehen ins Bett und schlafen. Anfangs nehmen sie das Essen noch mit aufs Zimmer, weil sie Angst haben. Am dritten Tag realisieren sie, dass sie in Sicherheit sind. Einige Frauen haben mir erzählt, dass ihre Männer im Krieg gefallen sind“, sagt die Peenemünderin. Zwei Frauen würden sich regelmäßig in die Abwäsche schleichen, um das vierköpfige Team des Schullandheimes – Betreiber ist der Erfurter Verein Leuchtturm Thüringen – zu unterstützen.

„Sie sind inzwischen beim Kreis registriert und wollen alle in Deutschland bleiben“, sagt Janette Adam und zeigt auf eine Nachricht, die sie gerade bekommen hat. Im Wohnblock in der Peenemünder Straße steht eine Zwei-Raum-Wohnung zur Verfügung. Hier soll eine Mama mit ihren beiden Kindern einziehen. Im April kommt eine weitere Wohnung hinzu.

Vater lebt noch auf der Krim

Lolita, ihre Mama und Oma Tamara (73) – sie kamen von Charkiw über Warschau und Swinemünde nach Peenemünde – müssen noch warten. Sie teilen sich ein Zimmer im Schullandheim. Lolita lernt Deutsch. Sie will in die Karlshagener Heine-Schule gehen. Kontakt zum Vater, der auf der Krim lebt, habe sie täglich. Anders als mit ihren Freunden aus der Schule. „Von vielen habe ich lange nichts gehört“, erzählt die junge Ukrainerin.

Sie weiß nicht, ob ihr Haus in Charkiw noch steht. „Jeden Tag haben wir Explosionen gehört. Wenn es Fliegeralarm gab, sind wir in den Keller gestürmt“, sagt sie und schaut in die Augen ihrer Oma. Unter Tränen sagt die 73-Jährige: „Alles kaputt.“ Sie sind geflüchtet mit dem, was sie am Körper hatten. Sie standen vor der Wahl – Koffer oder Hunde. Sie haben sich für die Hunde entschieden.

Und für Peenemünde, wo sie bleiben wollen. „Uns gefällt es sehr gut“, sagt Lolita. Zumindest bis Ostern soll das Schullandheim ein Anlaufpunkt für Flüchtlinge bleiben. Danach erwarten Janette Adam und ihr Team einen Radsportverein und Jugendgruppen. „Am Abend davor werden wir einen Schnaps trinken, kurz Luft holen und dann in die Saison gehen.“

