In Vorpommern-Greifswald sind noch mehr als 500 Stellen im Gastgewerbe und in der Gastronomie unbesetzt. Ukrainer könnten da helfen – so wie eine junge Frau, die im Seetelhotel auf Usedom arbeiten möchte. Der Dehoga-Vorsitzende in Vorpommern fordert deshalb, dass Berechtigungen schnell vergeben werden – und auch für die Kinderbetreuung gesorgt wird.