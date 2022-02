Wolgast/Swinemünde

„Es hat begonnen“, das sind die ersten drei Worte ihrer Mutter, die am Morgen kurz nach 6 Uhr anruft. Lesia Tovt will gerade zur Arbeit gehen, als das Handy klingelt. Der Anruf kommt aus der Ukraine. Aus der Stadt Lwiw (Lviv/Lemberg), rund 550 Kilometer westlich von Kiew. Bis zur polnischen Grenze sind es rund 70 Kilometer. „Meine Mutter weint und erzählt vom Krieg“, sagt Lesia Tovt und versucht dabei ihre Tränen zu unterdrücken.

Nur einige Stunden zuvor sind Putins Truppen in die Ukraine einmarschiert. Ihr Land steht unter Beschuss. „Mama ist 70 und sehr krank. Meine Tochter ist bei ihr. Sie kann sie jetzt nicht allein lassen. Ich hätte niemals gedacht, dass Russland angreift. Ich bin davon ausgegangen, dass es bei Drohungen bleibt, um uns Angst zu machen“, sagt Lesia Tovt, die vor sieben Jahren wegen des Jobs von der Ukraine nach Polen ging.

Die 44-Jährige arbeitet an der Bar des Hotels „Kaisers Garten“ in Swinemünde. In der Hotelanlage, etwa 600 Meter von der Strandpromenade entfernt, sind um die 80 Mitarbeiter beschäftigt. Ein knappes Drittel der Belegschaft hat einen ukrainischen Pass. „Wir haben ihnen sofort unsere Hilfe angeboten“, sagt Hotel-Mitarbeiter Jakub Sadowski.

„Man fühlt sich so hilflos“

Zu Hause bleiben und grübeln, wie es den Liebsten in der Heimat geht, wollen sie aber nicht. „Wir gehen lieber arbeiten“, betont Oksana Bik. Sie ist Kellnerin und stammt ebenfalls aus Lwiw. Sie hat heute schon mehrfach mit ihrer Familie – Geschwister und Eltern leben dort – telefoniert. „Alle haben Angst. Sie wollen aber Ruhe ausstrahlen, damit wir uns keine Sorgen machen“, erzählt die 34-Jährige.

Dabei ist der Krieg ihrer Familie ziemlich nah gekommen. Oksana berichtet, dass ihre Eltern nahe eines militärischen Flughafens leben, der von den Russen bombardiert wurde. „Man fühlt sich so hilflos“, sagt sie und schaut ihre Freundin Lesia an. Beide waren das letzte Mal Anfang Januar in der Ukraine.

Bei Tetiana Doroshchuk ist das gerade mal eine Woche her. Sie ist mit dem Zug von Swinemünde nach Kamjanez-Podilskyj gereist. Eine knapp 100 000-Einwohner-Metropole im Westen des Landes. „Ein Gefühl der Bedrohung habe ich da nicht gespürt. Die Ost-Ukraine ist weit weg“, erzählt die 27-Jährige, die seit zwei Jahren als Kellnerin in dem Hotel beschäftigt ist.

Neben der Angst plagt sie auch das schlechte Gewissen. „Wir leben hier in Swinemünde. Aber glauben sie mir, wir sorgen uns um unser Land, auch wenn wir nicht dort sind.“ Oksana Bik nimmt sie in den Arm, tröstet sie und spricht ihre große Hoffnung aus: „Ich setze auf die Unterstützung der EU und der Nato.“

Aufnahmelager für 200 000 Flüchtlinge

An finanzielle Hilfe für ihre Familien hat das Quartett aus der Ukraine bereits gedacht, doch viel helfen wird es nicht. „Die Banken sind geschlossen. Das macht keinen Sinn“, sagt Lesia Tovt und schaut auf ihr Handy. Eine Push-Nachricht zum Ukraine-Krieg ploppt auf. Sie hat vor zwei Stunden mit einem Bekannten telefoniert, der von einem Aufnahmelager nahe Lwiw berichtet. „200 000 Plätze werden dort eingerichtet, für Flüchtlinge, die von der Ost-Ukraine nach Westen flüchten.“

Mitarbeiter des Swinemünder Hotels "Kaisers Garten" bekunden mit dieser Aktion auf dem Hotelgelände ihre Solidarität mit der Ukraine. Quelle: Jakub Sadowski

Es wird nicht die letzte Nachricht gewesen sein, auch nicht das letzte Telefonat. „Wir können jetzt nur den Kontakt zu Familien und Freunden halten und abwarten“, sagt Lesia. Tetiana Khmil, die seit drei Jahren als Kellnerin im „Kaisers Garten“ arbeitet, pflichtet ihr bei. „Allerdings ist es von hier aus sehr schwierig, offizielle Informationen zu bekommen. Es verbreiten sich leider auch Fake-News“, so die 26-Jährige. Sie schaut auf ihr Handy und zeigt mir ein Foto von einer gewaltigen Explosion. „So sieht es jetzt in meiner Heimat aus.“

Von Henrik Nitzsche