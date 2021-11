Hohendorf/Buddenhagen

Auch Walter Voelsch, der Präsident des Hohendorfer Carnevalclubs (HCC), hadert mit Corona und den damit verbundenen Einschränkungen. Wegen der Pandemie können viele beliebte Veranstaltungen nicht wie gewohnt stattfinden – der Mundschutz ist für den Faschingsball einfach eine Maske zu viel. Dies bedauert die bekannte, in Buddenhagen wohnende Ulknudel natürlich sehr.

Trotz allem lässt sich der langjährige Karnevalist die Laune nicht verderben. Am Sonnabend veranstaltet der HCC in Hohendorf einen Fackelzug, der ebenfalls Tradition hat. Startpunkt ist um 17 Uhr die frühere Schule am Hohendorfer Berg. Von dort aus führt der Weg durch den Ort am Landgasthof „Neue Heimat“ vorbei über den Bahnübergang hinweg bis hin zum Grundstück von Hans-Joachim Landfadt am Wolgaster Weg. „Hier können sich die Gäste mit Bratwurst und Getränken stärken und an einer Feuerschale aufwärmen“, verkündet Walter Voelsch. „Alle sind herzlich willkommen. Fackeln sind für einen geringen Obolus zu haben.“

Von Tom Schröter