Er kann kaum richtig laufen, bewegt sich nur an einer Krücke fort, muss jeden Tag zwei Stunden Reha-Sport machen, aber seinen Witz und Humor hat Boxtrainerlegende Ulli Wegner trotz seines Oberschenkelhalsbruches im Dezember vergangenen Jahres nicht verloren. „Pulew wartet doch auf mich“, sagt er und lacht.

Eigentlich war der Schwergewichtskampf zwischen Kubrat Pulev und Anthony Joshua für den 20. Juni angesetzt, aber durch die Corona-Pandemie wurde der Kampf auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bulgare Pulev, der übrigens schon gegen Wladimir Klitschko boxte, setzt immer noch auf die Worte und Ratschläge des Weltmeistertrainers.

Mehr als 300 Exponate zu sehen

Trainingsanzüge, Bilder, Medaillen oder auch Andenken sind in der Ausstellung zu sehen. Quelle: Hannes Ewert

Bevor sich Ulli Wegner allerdings wieder an die Ringseile setzt und mit seiner tiefen, rauchigen Stimme Tipps gibt, wird er am Freitag seine neue Dauerausstellung in Zinnowitz eröffnen. Mehrere Monate hat er auf den Tag gewartet. Mehr als 300 Exponate sind zu sehen. Zu beinahe jedem Exponat kann der Weltmeistertrainer eine spannende Geschichte erzählen.

Rückblick: Anfang Dezember des Vorjahres stand der heute 78-Jährige in der Zinnowitzer Promenadenhalle und sortierte mit seiner Frau Margret nacheinander Medaillen, Boxhandschuhe, Fotos und Andenken in etliche Glasvitrinen. Jedes noch so kleine Teil erinnert den Berliner an irgendeine sportliche Situation. Über jedes Stück kann er ohne Punkt und Komma reden. Innerlich freute er sich auf seine Ausstellung, die zuvor von Gera ( Thüringen) an die Ostsee wechselte. „Wo hat man schon so eine Ausstellung mit Meerblick“, sagte er im Dezember.

Damals versprach er, dass er die Ausstellung Anfang des Jahres eröffnen will. Mit viel Prominenz natürlich –wie es sich für einen Weltmeistertrainer eben gehört. Wenige Tage nach seinem Besuch an der Ostsee stürzte Wegner in den eigenen vier Wänden. Zwei Mal musste er operiert werden. „Ich danke dem Ärzteteam am Unfallkrankenhaus in Berlin, dass sie mich wieder so gut hinbekommen haben“, sagt er.

Gibt es prominenten Überraschungsbesuch?

Jochen Weise unterstützte Ulli Wegner bei der Ausstellung in Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Nach dem Sturz kämpfte sich Wegner sprichwörtlich zurück in den Alltag. Die beiden Krücken bleiben sein täglicher Begleiter –manchmal geht er auch nur an einer Krücke. „Ohne diese kann ich gar nicht laufen. Ich hoffe aber, dass in drei Wochen alles vorbei ist und der Normalbetrieb einkehrt“, sagt er. Sportlich hält er sich mit zwei Stunden Sport am Tag fit. „Mein Oberkörper wurde durch den Reha-Sport völlig neu geformt“, sagt er und lacht.

Heute will der Weltmeistermacher, der unter anderem Sven Ottke, Markus Beyer, Arthur Abraham und Marko Huck zu den Königen ihrer jeweiligen Disziplinen machte, seine Ausstellung im Obergeschoss der Zinnowitzer Promenadenhalle feierlich eröffnen. „Ich freue mich darauf, dass viele Usedomer und Gäste kommen“, sagt er.

Eine Überraschung hat er vielleicht auch noch im Gepäck. „Es kann sein, dass sogar Arthur Abraham und Sven Ottke zur Ausstellungseröffnung kommen. Meine Jungs wissen zumindest Bescheid.“, sagt er. Zahlreiche Wegbegleiter wollen ebenfalls kommen, um dabei zu sein. Drei Jahre soll die Ausstellung in Zinnowitz zu sehen sein. Der Eintritt ist kostenfrei.

Info: Am Freitag (31. Juli) um 14 und 18 Uhr wird Boxtrainer Ulli Wegner seine Ausstellung eröffnen. Es gibt die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen oder auch das ein oder andere Autogramm zu ergattern.

Von Hannes Ewert