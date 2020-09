Wolgast

Mit einer Ausbildungsbörse auf ihrer Internetseite will die Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg vom 7. bis einschließlich 12. September Jugendliche in der Region Wolgast/ Usedom bei ihrer Berufswahl unterstützen. Unter dem Link www.neubrandenburg.ihk.de/top-ausbildungsboerse werden sich die 52 von der IHK zum „TOP-Ausbildungsbetrieb 2020“ gekürten Unternehmen vorstellen und über ihre Ausbildungsplätze und Karrieremöglichkeiten informieren.

In den vergangenen Jahren hatte die IHK jeweils im September eine Lehrstellenbörse in Neubrandenburg durchgeführt. Wegen der Corona-Pandemie entschied sich die Kammer in diesem Jahr gegen diese Veranstaltung. „Jugendliche, die nach dem Besuch der TOP-Ausbildungsbörse online noch unsicher sind, welcher Beruf wirklich zu ihnen passt, sollten sich an die IHK-Ausbildungsberater wenden“, empfiehlt Ellen Grull, Leiterin im Bereich Aus- und Weiterbildung.

Anzeige

Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, habe gute Chancen, erklärte der Leiter der Agentur für Arbeit Greifswald, Andreas Wegner. Allein im Landkreis Vorpommern-Greifswald seien noch mehr als 700 Lehrstellen unbesetzt. Die Unternehmen suchten neben zukünftigen Hotelfachleuten und Anlagenmechaniker*innen auch Azubis für unbekanntere Berufe, wie Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik, Operationstechnische Assistent/innen und Werkstoffprüfer/innen im Bereich Metalltechnik.

Von OZ