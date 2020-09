Greifswald

Nach jahrelangen Diskussionen um den Sinn der Baumaßnahme soll es nun Schlag auf Schlag gehen. Nach einer Anhörung erteilte der Hauptausschuss am Montagabend den Zuschlag für Greifswalds Superbaustelle, den Umbau des Hanserings.

Beauftragt wird das Bauunternehmen Asa-Bau, das auch in Greifswald eine Niederlassung hat. „Wir haben so lange an dem Projekt gearbeitet. Ich freue mich, dass wir nun endlich starten können“, zeigte sich Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) erleichtert. Mit Asa-Bau entschied sich die Bürgerschaft für den Bieter mit dem günstigsten Gebot.

Unterschriften fehlen noch

Nun müssen nur noch die Unterschriften unter den Vertrag, damit der Auftrag offiziell wird. Bereits Ende der Woche wollen sich Verwaltung und Firma zur ersten Bauanlaufberatung treffen. „Ich gehe davon aus, dass wir Anfang Oktober mit der Baustelleneinrichtung beginnen und spätestens im November den Baustart begehen können“, so von Busse.

Die Zeit drängt, weil die Rückzahlung von EU-Fördermitteln droht, sollte das Projekt nicht bis Mitte 2023 beim Land und Ende 2023 in Brüssel abgerechnet sein. Im Frühjahr ging allerdings nur ein überteuertes Angebot ein, so dass die Verwaltung die erste Ausschreibung kassierte und ein zweites Verfahren einleitete. Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt habe, so von Busse.

„Der Aufwand hat sich gelohnt. Das Ausschreibungsergebnis ist deutlich günstiger geworden.“ Der große Stein werde ihr aber erst dann vom Herzen fallen, wenn das Bauprojekt abgeschlossen ist und die ersten Fahrzeuge über die Allee rollen.

Kosten in Höhe von 7,96 Millionen Euro

Insgesamt 7,96 Millionen Euro kostet das Prestigeprojekt, für das bereits die Spundwand im Museumshafen erneuert wird. Damit liegen die Kosten für den Straßenbau knapp 600 000 Euro über dem von der Stadt anvisierten Kostenrahmen.

Rund 4,24 Millionen Euro kommen von der EU, 1,2 Millionen Euro als Sonderbedarfszuweisung vom Land sowie 1,67 Millionen Euro aus dem städtebaulichen Sondervermögen, so dass die Stadt rund eine Million Euro aus dem Kernhaushalt zur Verfügung stellen muss.

Fertigstellung im Januar 2023

Den Vorstellungen der Verwaltung zufolge soll der Bau im Januar 2023 fertiggestellt sein. Die zeitlichen Planungen zu den Bauabläufen sollen nun mit konkreten Maßnahmen untersetzt werden. „Wir wollen nun gemeinsam mit der Firma schauen, wo wir vielleicht noch Zeit einsparen können“, so von Busse. „Uns ist bewusst, dass es sich um eine besondere Baumaßnahme handelt, auf die viele Greifswalder schauen werden.“ Die Stadt werde deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Bauaufsicht legen.

Die Bürgerschaft schaut der Verwaltung auf die Finger. „Ich erwarte von der Stadtverwaltung, dass sie darauf drängt, dass die Bauzeiten eingehalten werden und die Abrechnungen im vorgegebenen Zeitrahmen erfolgen“, so Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger.

Von Martina Rathke