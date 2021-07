Umgehung Swinemünde: Erster Abschnitt fast fertig

Swinemünde

Bis zum Abschluss des Tunnelbaus zwischen den Inseln Usedom und Wollin bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Investition soll im Herbst 2022 fertiggestellt werden. Eine der guten Nachrichten ist in diesem Zusammenhang die baldige Fertigstellung des ersten Abschnitts der Ostumgehungsstraße.

Die neue Straße wird den Tunnel mit dem Stadtzentrum verbinden und die stark befahrene Grunwaldzka-Straße entlasten. Der erste Abschnitt soll bis zum 16. Juli fertig sein. Der Auftragnehmer hat bereits die letzte Asphaltschicht verlegt. Es laufen die letzten Arbeiten an den Gehwegen, Radwegen und den Bushaltestellen.

Umgehungsstraße wird 1,3 Kilometer lang

Der gesamte Abschnitt der Umgehungsstraße wird knapp 1,3 Kilometer lang sein. Auf beiden Seiten gibt es Gehwege und auf einer Seite einen zusätzlichen Radweg. Die Umgehungsstraße führt zum neuen Friedhofsteil. Auf der Straße werden Busse des öffentlichen Nahverkehrs verkehren. Die Investitionskosten belaufen sich auf über 41,4 Millionen Zloty (brutto), einschließlich einer Kofinanzierung aus dem Straßenfonds der Gemeinde in Höhe von fast 10 Millionen Zloty.

Weitere Straßen, die die Verkehrskapazität des Autoverkehrs nach dem Bau des Tunnels verbessern sollen, warten noch auf einen Umbau. Am Kurpark soll eine komplett neue Straße entstehen, die das Stadtzentrum mit dem östlichen Teil des Kurviertels verbindet.

Bald 10 000 Autos pro Tag durch den Tunnel nach Swinemünde?

Unbekannt ist die Anzahl der Fahrzeuge, die durch den Tunnel in die Stadt einfahren werden. Gegenwärtig verzichten zahlreiche Touristen aufgrund langer Wartezeiten an den Fähren auf die Überfahrt in die Stadt.

Nach Angaben der Behörden könnte der Verkehr nach dem Tunnelbau um bis zu 10 000 Autos pro Tag steigen. Janusz Zmurkiewicz, der Präsident von Swinemünde, gesteht ein, dass dies eine große Herausforderung für die Stadt sein könnte.

Von Radek Jagielski