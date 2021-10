Umleitung nach Pulow birgt tückische Gefahr

Pulow/Lassan

Wer zurzeit die Umleitungsstrecke zwischen Papendorf und Pulow befährt, begibt sich auf gefährliches Terrain. Um die Fahrbahnoberfläche des zuvor unbefestigten Weges zu stabilisieren und Unebenheiten auszugleichen, wurde spezielles Material aufgebracht, das offensichtlich scharfkantige Steinsplitter enthält, die eine ernste Gefahr für Fahrzeugreifen darstellen. Etliche ahnungslose Fahrer setzen ihre Autos, sich selbst und die Insassen so täglich einem enormen Risiko aus.

„Der gesamte Unterbau scheint mit messerscharfen Flintsteinen durchsetzt zu sein“, schildert Johannes Heimrath, Vorsitzender des Bauausschusses der Lassaner Stadtvertretung, und spricht von einem „offenbaren Baufehler“. „Beim Durchfahren der Schlaglöcher, die sich inzwischen auf der Strecke gebildet haben, wirken die scharfen Steine wie Glasscherben.“

Das Fahren auf der aktuell ausgeschilderten Umgehungsstraße zwischen Papendorf und Pulow birgt Gefahren. Denn: Das zur Stabilisierung der Fahrbahnoberfläche aufgebrachte Material enthält offenbar extrem scharfkantige Steine. Quelle: Tom Schröter

Für Nutzer der Straße hat dies fatale Folgen: „22 Autos sollen inzwischen betroffen sein“, berichtet Lassans Bürgermeister Fred Gransow (CDU). „In allen Fällen geht es um aufgeschlitzte Reifen nach dem Befahren der Umleitungsstrecke.“ Allein in der Freien Kfz-Werkstatt in Lassan habe er in der jüngeren Vergangenheit 15 derartige Fälle gezählt, informiert deren Inhaber Rico Waldow. „Es ist immer wieder dasselbe Schadensbild: Es handelt sich um große Schnitte. Oft stecken auch noch die Steine drin“, so der 41-Jährige. „Meistens sind die Schäden irreparabel.“

Autoreifen weisen Vielzahl von Einschnitten auf

Als Waldow die erst drei Monate alte Bereifung eines vierrädrigen Pkw-Anhängers genauer untersucht, macht er eine ebenso erstaunliche wie beunruhigende Feststellung: In einem Fall hat ein flacher Stein einen der beiden Hinterreifen durchbohrt. Aber darüber hinaus entdeckt der Fachmann weitere zahlreiche zum Teil tiefe Einschnitte und weitere in den Gummi eingedrungene Gesteinssplitter, woraufhin er schlussfolgert: „Der zweite Hinterreifen muss auch erneuert werden. Ansonsten könnte es sein, dass der Reifen plötzlich platzt, wenn der Hänger vollbeladen genutzt wird.“

Beim Landkreis ist die Problematik inzwischen bekannt. „Die Umgehungsstraße wurde nicht mit Recyclingmaterial, sondern mit Natursteinmaterial befestigt. Dieses stammt ursprünglich aus Skandinavien und wurde als Teil der ausgeschriebenen Bauleistungen durch die Straßenbaufirma eingebaut. Es handelt sich um ein übliches und vielfach bewährtes Verfahren“, teilt Anke Radlof mit, Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In der Vergangenheit sei es auf vergleichbaren Umleitungen ebenfalls bereits zu Reifenschäden gekommen. „Die Häufung von Reifenschäden auf der Umleitungsstrecke bei Pulow ist aber außergewöhnlich“, so Radlof.

„Baustopp würde Problem eher verschlimmern“

Bislang werde versucht, das Schadenspotenzial durch regelmäßiges Nachprofilieren zu minimieren, so die Mitarbeiterin der Pressestelle weiter. Bürgermeister Gransow bestätigt dies: Zwischenzeitlich sei eine Rüttelwalze zum Einsatz gekommen.

Die Kreisstraße 31 in Richtung Pulow wird gegenwärtig neu ausgebaut. Während der Arbeiten wird der Fahrzeugverkehr über Papendorf umgeleitet. Quelle: Tom Schröter

Anke Radlof führt an, dass sich „bei aller berechtigten Kritik immer die Frage nach Alternativen“ stelle. Eine Asphaltierung der als Umleitung genutzten Wege sei in der Regel unwirtschaftlich und häufig auch aus Naturschutzgründen nicht genehmigungsfähig. Auf den Ausbau der Kreisstraße 31 wollten sicher auch nur die wenigsten verzichten: „Ein Baustopp würde das Problem wegen der längeren Bauzeit eher verschlimmern. Für die Zukunft ist sicher eine noch sorgfältigere Materialauswahl geboten.“ Um zu entscheiden, wie weiter verfahren wird, ist für den kommenden Montag um 13.30 Uhr eine Besprechung mit allen am Bau Beteiligten und der Gemeinde angesetzt.

Nächste Bauberatung erst am Montag

Die etwa vier Kilometer lange Umleitung über Papendorf wurde ausgewiesen, da seit dem 13. September die reguläre Pulower Zufahrt, die Kreisstraße 31, ab der Klein Jasedower Kreuzung im Auftrag des Landkreises neu ausgebaut wird und deshalb voll gesperrt ist. Derzeit sei vorgesehen, den Weg von Papendorf nach Pulow bis Anfang November als Umleitungsstrecke zu nutzen, teilt Anke Radlof mit. Und: „Ausnahmslos alle bisher angezeigten Schäden wurden an die Versicherung des Landkreises weitergeleitet. Die Versicherung kontaktiert die Geschädigten und wickelt den Schadensausgleich in eigener Verantwortung ab.“

Von Tom Schröter