Wolgast/Peenemünde

„Sind wir Menschen zweiter Klasse?“, fragt Pascal Gröning aus Peenemünde. Seit dem 1. Februar lassen sich er und sein Ehepartner Daniel (36) in Wolgast zum Kaufmann für Büromanagement umschulen. „Die Umschulung startete aufgrund der damals schlimmen Pandemielage im Homeoffice“, berichtet Pascal Gröning. Als sich die Lage entspannte, wurden die Corona-Regelungen gelockert. So fahren er und sein Ehemann seit nunmehr sechs Monaten täglich zu ihrem Bildungsträger, dem Institut für Berufliche Bildung AG (IBB) in der Region Hanse Nord, nach Wolgast.

„Dort“, so schildert der 33-Jährige, „findet reiner Onlineunterricht statt. Eine Lehrkraft ist nicht vor Ort; wir sitzen vor dem Computer.“ Daran habe sich auch nichts geändert, als vor dem Hintergrund wieder steigender Infektionszahlen zum 24. November das Infektionsschutzgesetz angepasst und für Beschäftigte, wann immer möglich, eine Homeofficepflicht angeordnet wurde.

Keine Maskenpflicht am Arbeitsplatz

„Es ist so, dass wir im Wolgaster Jobcenter in sehr kleinen Büros mit mehreren Teilnehmern sitzen und kein Mindestabstand eingehalten werden kann“, beschreibt Pascal Gröning die Situation. „Eine Maskenpflicht gibt es jedoch am Arbeitsplatz nicht und meine Kollegen tragen daher auch keine.“ Die tägliche Fahrt von und nach Wolgast mit der Bahn berge ein weiteres Infektionsrisiko. „Die Bahn ist brechend voll mit Schülern, die nur teilweise Maske tragen.“

Im Interesse ihrer Gesundheit dringen die Grönings daher darauf, ihre Umschulung im Homeoffice fortsetzen zu können. „Unser Bildungsträger verweigert uns dies jedoch mit der Begründung, die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg wolle dies nicht“, so Pascal Gröning. Dabei gebe es Beispiele, wonach dies sehr wohl gehe. Gemäß einer Mitteilung der IHK Kiel an denselben Bildungsträger IBB vom 24. November, die der OZ vorliegt, ist die Beschulung von Umschülern im Homeoffice analog zu den gesetzlichen Regelungen „zunächst bis 19. März 2022 zulässig“. Versehen ist diese Information mit dem Zusatz: „wenn die Inhalte dies zulassen“.

IHK legt Wert auf Präsenzunterricht

Die beiden Peenemünder verstehen nicht, warum diese Regelung nicht auch für Vorpommern gelten soll. „Dies würde ja bedeuten“, so schlussfolgert Pascal Gröning, „dass ich aufgrund meiner Arbeitslosigkeit weniger schützenswert bin als andere.“

Ellen Grull: Der Präsenzunterricht in MV ist nach wie vor gestattet. Quelle: Foto: © IHK / Ulrike Kielmann

Ellen Grull, Leiterin des Bereiches Aus- und Weiterbildung in der IHK Neubrandenburg, teilt auf Anfrage mit, dass „Präsenzunterricht in MV nach wie vor gestattet ist“. Zugleich sei der Bildungsträger verpflichtet, sein Hygienekonzept am festgelegten Unterrichtsort strikt einzuhalten.

Zu Jahresbeginn habe die per Landesverordnung angewiesene behördliche Schließung auch für Bildungsdienstleister gegolten, so dass die Umschüler ins Homeoffice geschickt wurden. „Aber ich klopfe dreimal auf Holz, dass dies nicht wieder passiert“, betont Ellen Grull. Denn: Bestandteil der von der IHK geprüften und genehmigten Umschulung in Wolgast seien insbesondere praktische Übungen, Interaktion in den Teams sowie die Arbeit mit einem Lernbegleiter. Diese Lerninhalte seien für den Erfolg der Umschulung außerordentlich wichtig.

Von Tom Schröter