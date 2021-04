Unbekannte Randalierer ziehen nachts durch Heringsdorf 

Heringsdorf

Mit einer ganzen Reihe von Sachbeschädigungen hat sich am Wochenende die Polizei in den Kaiserbädern auseinandergesetzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Anklam mitteilt, wurden eine Reihe von Blumen- und Pflanzenkübeln in Heringsdorf umgestoßen und komplett zerstört. In der Friedenstraße wurde außerdem die Scheibe eines Blumengeschäfts eingeschlagen. Eingebrochen wurde offenbar nicht. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

In der Heringsdorfer Liehrstraße wurde ein Pflanzkübel zerstört. Quelle: privat

Im Strandhotel Ostseeblick wurde eine Türscheibe eingetreten. Der Schaden beläuft sich auf 350 Euro. Auch in der Liehrstraße war der bislang unbekannte Täter unterwegs und zerstörte vor einem Hotel einen Blumenkübel. Schaden. 40 Euro. Weitere Sachbeschädigungen gab es in der Kulmstraße vor dem Eingang eines Kosmetikgeschäfts und vor einem Dessous-Geschäft in der Friedenstraße.

Zeugen meldeten der Polizei, dass es sich offenbar um eine angetrunkene Person handelt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter 038378/2790 zu melden.

Von Hannes Ewert