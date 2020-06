Unbekannte beschmieren Züge in Wolgast und Greifswald

Wolgast

Am Pfingstwochenende wurden mehrere Züge des Öffentlichen Personennahverkehrs in Wolgast und Greifswald beschmiert, wie die Bundespolizei mitteilt. In der Nacht von Sonnabend zu Pfingstsonntag (31. Mai) beschmierten unbekannte Täter auf dem Bahnhof Wolgast großflächig einen Zug der Usedomer Bäderbahn (UBB). Die Schmiererei verteilt sich auf einer Zugfläche von 16 x 1,20 Metern. Einen Tag später wurde in Greifswald ein Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH ( ODEG) besprüht. Hier betrug die Größe des „Kunstwerkes“ 17 x 1,70 Meter.

In beiden Fällen wurden entsprechende Strafanzeigen erstattet. Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung im Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 03973 2047-0 entgegengenommen.

Von Cornelia Meerkatz