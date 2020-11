Unbekannte brechen in Fleischerei auf Usedom ein

Usedom

In der Nacht zum 19. November haben Unbekannte versucht, in zwei Fleischereien auf Usedom einzubrechen. So sind die Täter zwischen 18.30 Uhr am 18. November und 5.30 Uhr am 19. November in ein Geschäft in Usedom eingedrungen. Aus dem Laden, der an einen Supermarkt angrenzt, wurde eine kleinere Summe Bargeld gestohlen. Der Sachschaden liegt allerdings bei 200 Euro.

Ein ebenso hoher Sachschaden entstand beim versuchten Einbruch in den Fleischer in Trassenheide. Die Tatzeit wird hier eingegrenzt auf 19.30 Uhr am 18. November und 5.40 Uhr am Donnerstagmorgen.

Die Polizei hat bereits erste Spuren gesichert und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Heringsdorf unter Tel. 038378 / 27 92 24, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.

